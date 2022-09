iOS 16, tutte le novità del nuovo aggiornamento per iPhone: dal fitness alla schermata di blocco

Da lunedì 12 settembre è disponibile la versione definitiva di iOS 16, il sistema operativo per iPhone. Per aggiornare il dispositivo (cosa possibile solo per gli iPhone dall’XS in poi) è necessario essere collegati a una rete wifi ed è consigliabile aver effettuato prima un backup del dispositivo.

Quali sono le funzioni principali di iOS 16?

iOS 16 è compatibile con iPhone SE di seconda generazione, iPhone 8/Plus, iPhone X, XR, iPhone XS/Max, iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max, iPhone 12, 12 mini, 12 Pro e 12 Pro Max con tutti gli iPhone 13 e, ovviamente, con i nuovi iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

Fitness anche senza Apple Watch

Gli utenti che vogliano migliorare la forma fisica anche senza avere un Apple Watch, adesso potranno iscriversi ad Apple Fitness+ senza aver bisogno dell’orologio di Apple. Con iOS 16 è possibile utilizzare i sensori di movimento e l’accelerometro per raccogliere le informazioni relative alle attività quotidiane e calcolare i passi fatti e le calorie bruciate.

Modificare la schermata di blocco del telefono

Apple ha introdotto una nuova schermata di blocco del telefono che ricorda i quadranti degli Apple Watch: è possibile scegliere sfondi preparati, immagini, font per l’indicazione dell’ora e della data, widget sia delle app di Apple sia di terze parti. È una piccola rivoluzione che permette di creare molte schermate di blocco diverse per situazioni diverse e addirittura farle cambiare dinamicamente a seconda dello status scelto. Infine, è possibile avere sfondi animati come quelli astronomici (Sistema solare, Luna e Terra, che si sposta con un pallino che indica la propria posizione) oppure meteo, con animazioni per le previsioni del momento. Adesso è cambiata la gestione delle notifiche sulla schermata di blocco, con una visualizzazione più discreta e compatta che aiuta a gestire quando ci sono molti messaggi diversi.

Messaggi e email

Tante anche le novità per quanto riguarda la messaggistica su iOS 16, sia tramite l’app Messaggi che Mail. Nella prima, è ora è possibile modificare o eliminare i messaggi inviati di recente che potranno comunque essere recuperati entro un determinato lasso di tempo. Si possono ora anche contrassegnare le conversazioni come non lette, in modo da poterle rileggere successivamente. Durante una chat, inoltre, sarà possibile ascoltare musica, guardare un film e commentarlo in diretta con altri utenti, condividendo i controlli di riproduzione, tramite SharePlay.