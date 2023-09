iOS 17, orario e data uscita in Italia: ecco gli iPhone compatibili

Arriva oggi 18 settembre l’aggiornamento a iOs 17 nella sua versione pubblica in tutto il mondo, Italia compresa, sugli iPhone compatibili. L’update dovrebbe arrivare verso le ore 19 circa portando con sé tutte le novità annunciate in occasione del Wwdc 2023 di inizio estate e che sono state vagliate dalle varie versioni beta uscite negli scorsi mesi. Ecco dunque un riepilogo su tutto ciò che c’è da sapere su iOs 17, la lista degli iPhone che lo potranno accogliere e come fare per installare in modo semplice e sicuro.

Le novità di iOs 17

Oltre alle tanto attese nuove suonerie dopo circa dieci anni, su iOs 17 arrivano tante novità.

StandBy – la funzione che trasforma lo schermo di iPhone in una sorta di smart display con tutte le informazioni come orario, calendario, foto, previsioni meteo, controlli musicali e altri widget, è pensata per il momento della ricarica, posizionando lo smartphone in orizzontale.

NameDrop – una delle tante novità in arrivo su AirDrop per condividere facilmente contatti avvicinando due iPhone.

Mappe offline – per scaricare porzioni di mappe con tutte le funzionalità normalmente accessibili solo connessi, inclusa la navigazione punto a punto.

Siri – non c’è più bisogno di dire anche “Hey” basta semplicemente chiamare il nome dell’assistente vocale.

Stickers – è molto più semplice ora creare adesivi da foto toccando e trascinando.

Come aggiornare iPhone a iOs 17

Verso le ore 19 di oggi, 18 settembre, gli iPhone dovrebbero ricevere la notifica di disponibilità per aggiornare a iOs 17. Prima di procedere, è bene effettuare un backup completo di tutti i dati in memoria tramite il servizio di casa ovvero iCloud di Apple oppure poggiandosi su alternative come Google Drive o memorie fisiche esterne. Prima di avviare l’update è bene avere la batteria carica e lasciare lo smartphone collegato alla corrente, inoltre conviene sfruttare una rete wi-fi sicura se non si ha un piano dati generoso. Per verificare manualmente la disponibilità di iOs 17 basta seguire il percorso Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software.

Quali sono gli iPhone compatibili con iOs 17

iPhone 14 e 14 Plus, iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max; iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max; iPhone 11, iPhone 11 Pro e 11 Pro Max; iPhone Xs, Xs Max, iPhone Xr e iPhone Se modello 2020.