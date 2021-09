iPad mini, nuovo tablet Apple: recensione, prezzi, caratteristiche, fotocamera, modelli

Arriva in questi giorni in Italia, insieme agli esperti di MisterGadget.Tech abbiamo provato in anteprima il nuovo iPad mini, il tablet di Apple che alla recente presentazione ha riscosso un grandissimo interesse. Il nuovo tablet Apple iPad mini presenta alcune novità importanti, in primo luogo un design simile a quello di iPad Air, di iPad Pro oltre che di iPhone: rispetto al passato ci sono miglioramenti nello schermo e nelle prestazioni, grazie al processore più potente oggi disponibile, Apple A15 Bionic, lo stesso utilizzato per iPhone 13.

Il super processore Bionic A15

Il nuovo processore A15 Bionic è uno dei veri punti di forza di iPad mini, costruito intorno a 6 core per la CPU, 5 core per la GPU e 16 core per il motore neurale: questo garantisce prestazioni elevate per tutte le prestazioni. Per tradurre in modo quasi banale questi dettagli tecnici, potremmo semplicemente definire potentissimo il nuovo tablet di Apple, in grado di usare l’intelligenza artificiale e il machine Learning, senza bisogno di collegarsi alla rete internet.

La novità del TouchID nel pulsante di accensione

Un’altra novità interessante di iPad Mini è lo spostamento del touchID che ora si trova sul pulsante di accensione. Sembra una banalità, ma in realtà facilità molto le operazioni quotidiane di inserimento password e di sblocco del dispositivo, senza rinunciare alla sicurezza. Per verificare il suo funzionamento, abbiamo sbloccato e bloccato molte volte il nostro tablet constatando una precisione assoluta.

Nuovo schermo con funzione true tone

Il nuovo iPad mini ha un display da 8,3” Liquid Retina; la novità più importante non riguarda la sua definizione, ma l’opzione True Tone. Il nuovo tablet di Apple, sfruttando la fotocamera anteriore, tara i colori dello schermo in funzione dell’ambiente in cui viene usato. Abbiamo apprezzato senza riserve il nuovo design, lo stesso dei modelli più costosi, ma in questo caso con uno spessore di soli 6.3 mm.

Questo tablet è leggerissimo e davvero comodissimo da trasportare: grazie al processore molto potente diventa uno strumento di lavoro completo in qualunque contesto, anche per attività complesse come la produzione e il montaggio di video. Compatibile con Apple Pencil 2 iPad mini, tra i molteplici pregi, ha quello di funzionare con la Apple Pencil 2: con l’uso della penna si sfruttano al massimo molte applicazioni, in particolari quelle dedicate alla grafica e al disegno..

Piccola nota: è possibile in qualunque momento, con qualunque applicazione aperta, scorrere la penna dal’angolo in basso a destra verso il centro del display per attivare il blocco note, su cui scrivere comodamente con la propria Apple Pencil.

La fotocamera frontale è più potente che mai

Il nuovo iPad mini migliora la sua fotocamera. Presenta una fotocamera posteriore da 12 megapixel, ed una frontale con un sensore da 12 megapixel con angolo di visione molto ampio, che supporta la nuova funzionalità Center stage. Muovendosi da una parte all’altra della stanza durante una videochiamata, il tablet segue il soggetto inquadrato, mantenendolo sempre al centro dell’inquadratura. Se una seconda persona entra nello spazio visivo, vengono inquadrati automaticamente entrambi i soggetti.

La fotocamera del tablet non offre una modalità notturna, ma garantisce un’analisi automatica della scena, che avverte sulla necessità dell’uso del flash. Grazie ai due microfoni presenti, iPad mini riprende i video in stereo, così come stereo è la diffusione dell’audio attraverso gli altoparlanti.

La batteria

La durata della batteria dipende dal modo in cui lo si utilizza: l’uso della rete cellulare e l’eventuale uso del 5G possono aumentare i consumi. La differenza con l’uso della rete cellulare può arrivare al 20%. Una ricarica completa dell’iPad Mini richiede circa tre ore con il caricatore da 20W incluso nella confezione di vendita.

Tutti gli standard di connessione più avanzati

iPad mini possiede tutti i migliori standard di connessione, a partire dal Wi-Fi 6, che è più efficiente e più stabile.

Supporta le reti 5G, garantendo in prospettiva grande velocità di navigazione, utile per chi usa il tablet come strumento di lavoro avanzato. iPad mini può funzionare sia una Sim tradizionale in formato nano che una eSIM, la scheda virtuale, oggi disponibile con quasi tutti gli operatori.

Quando si usa una eSIM, non si inserisce una scheda fisica all’interno del dispositivo, ma si acquista un codice QR che va poi scansionato tramite la fotocamera, per aggiungere il piano tariffario al proprio tablet. Si potrebbe dunque, almeno sulla carta, sottoscrivere un abbonamento con operatore telefonico anche senza la necessità di raggiungere un negozio.

Le conclusioni

iPad mini ci è piaciuto molto, è un tablet completo, ricco di funzionalità e con tutte le soluzioni più avanzate oggi disponibili. Nella valutazione che ogni utente può fare, la dimensione dello schermo gioca un ruolo fondamentale. Quello che per noi è risultato essere un pregio, perché il tablet è leggerissimo e super compatto, per molti potrebbe rappresentare un limite. In questo caso, potete guardare al resto della famiglia di iPad, ma nessun altro modello potrà rappresentare un rapporto così fenomenale tra dimensione e potenza.

Disponibilità e prezzi

I modelli Wi-Fi di iPad mini hanno un prezzo a partire da €559 e i modelli Wi-Fi + Rete Cellulare hanno un prezzo a partire da €729. Interessante è la possibilità per i clienti di permutare il proprio iPad in cambio di un credito per l’acquisto di uno nuovo.