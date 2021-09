iPhone 13: prezzo, caratteristiche e differenze con il 12 del nuovo smartphone Apple

Arriva il nuovo iPhone 13, la linea ora è ufficiale. La nuova generazione di smartphone Apple è stata presentata nel corso dell’evento California Streaming. Evento che Apple ha tenuto esclusivamente in digitale per le restrizioni sanitarie. L’iPhone 13 parte dai due modelli di base, classico e Mini. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

iPhone 13, prezzo e caratteristiche

L’iPhone 13 è molto simile al 12, con schermi rispettivamente da 6,1 il classico e 5,4 pollici il mini e due fotocamere, anche se questa volta posizionate in diagonale. La tacca superiore, il notch, è più piccolo, meno appariscente. Su iPhone 13 e 13 Mini i sensori sono da 12 MP, dotati di stabilizzazione dell’immagine e modalità cinematica. La società di Cupertino promette anche un certo miglioramento dell’autonomia: per iPhone 13 Mini si parla di 1,5 ore in più rispetto a iPhone 12 Mini, che diventano 2,5 ore in più per iPhone 13, rispetto al 12.

I prezzi partono da 699 dollari per il 13 Mini e 799 dollari per l’iPhone 13. I due top di gamma sono, come nel 2020, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max. L’iPhone 13 Pro parte da 999 dollari mentre il Pro Max da 1.099 dollari.

Spazio per l’Apple Watch Series 7 e iPad Mini

A differenza di quanto si pensava presenta lo stesso design squadrato del Series 6. Restano le cornici ma con una diagonale più ampia del 20% e protezione di cassa e quadrante che riesce a preservare l’orologio anche dopo le cadute. Migliorano batteria e ricarica rapida. I prezzi partono da 399 dollari.

L’iPad Mini è una vera novità, a due anni di distanza dall’ultimo modello. Ha uno schermo da 8,3 pollici Liquid Retina, lo sblocco con l’impronta sul Touch ID superiore e la ricarica via USB-C. Supporta le reti 5G e, secondo Apple, promette il 40% di potenza in più degli iPad precedenti. L’iPad mini ha un prezzo di partenza di 559 euro. Rinnovato anche l’iPad da 10 pollici, con processore A13 Bionic, fotocamera da 12 MP e prezzi a partire da 389 euro, per il modello solo Wi-Fi.