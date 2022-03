L’arrivo del nuovo sistema operativo sui dispositivi iPhone porta con sé naturalmente tante novità. Avevamo ad esempio già parlato qualche settimana fa dell’introduzione della possibilità di sblocco del device attraverso la tecnologia faceID anche indossando la mascherina.

Altra interessante novità è quella relativa all’arrivo di nuove emoticon (123 nuove per la precisione) che rendono ancora più completa la libreria della vostra chat.

Oggi in particolare ci concentreremo su un’altra funzione incredibilmente utile che iPhone con il suo nuovo sistema operativo mette a disposizione dei suoi utenti: stiamo parlando della possibilità di aggiungere il green pass su iPhone senza dover necessariamente appoggiarsi ad una app di terzi.

Gli esperti di MisterGadget ci spiegheranno come aggiungere la certificazione verde sugli iPhone che supportano il sistema operativo iOS 15.4, in pochi semplici passi. Vedremo che ci sono diverse strade che si possono seguire, tutte estremamente semplici ed intuitive.

Come aggiornare iPhone al nuovo sistema operativo iOS 15.4

Naturalmente il prerequisito fondamentale per far si che queste procedure vadano a buon fine è aver aggiornato il vostro smartphone Apple all’ultima versione. Per aggiornare iPhone a iOS 15.4, vi basterà andare sulle impostazioni di iPhone, selezionare “generali” e fare clic sulla sezione “aggiornamento software”.

Come aggiungere il green pass su iPhone utilizzando la fotocamera

Per aggiungere il green pass su iPhone con iOS 15.4 attraverso l’uso della fotocamera vi basterà aprire la fotocamera dello smartphone e successivamente inquadrare il QR code del green pass. Una volta fatto ciò dovrebbe comparire un riquadro giallo con dentro le seguenti parole “Vaccino per COVID-19”.

A questo punto dovrete fare clic sulla scritta e automaticamente si aprirà l’app salute. Qui sarà la stessa app a darvi tutte le indicazioni necessarie per completare il procedimento (dovrete inserire una serie di informazioni personali). Una volta terminato questo procedimento, il vostro green pass verrà inserito all’interno dell’app salute e potrà essere salvato all’interno del proprio Wallet di iPhone ed apple watch.

Come aggiungere il green pass dalla galleria

Potreste anche non aver bisogno di utilizzare la fotocamera per avere a disposizione il vostro green pass su Wallet. Infatti se avete salvata all’interno della galleria un immagine del vostro green pass vi basterà tenere premuto il codice finche non si aprirà una tabella con una serie di opzioni tra cui “apri”. A questo punto selezionate “apri” e scegliete come destinazione l’app salute.

Una volta approdati all’interno dell’app salute dovrete seguire il processo di inserimento dati e, una volta terminato questo, avrete il vostro green pass a disposizione. Basta cliccare su quella scritta per poter accedere alle stesse opzioni offerte dalla fotocamera di iPhone e aggiungere il green pass al wallet dello smartphone e di Apple Watch.