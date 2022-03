iPhone, con aggiornamento iOS 15.4 tante novità ma anche critiche sulla durata della batteria

Dopo mesi di attesa Apple ha finalmente lanciato l’aggiornamento iOS 15.4 per iPhone. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, include diverse interessanti funzionalità, tra cui 37 nuove emoji, una voce “neutrale rispetto al genere” per l’assistente intelligente di Apple, Siri, e la possibilità di sbloccare l’iPhone tramite FaceId indossando la mascherina. Debutta inoltre l’utile funzione di Controllo Universale, che consente di utilizzare un solo set di tastiera e mouse per gestire tutti i dispositivi con i quali si è fatto accesso a iCloud.

iPhone aggiornamento iOS 15.4, critiche su durata batteria

Molti utenti di iPhone hanno già scaricato con entusiasmo l’aggiornamento ma altri hanno riferito che iOS 15.4 ha un impatto sulla durata della batteria. Su Twitter, un utente ha scritto: “Il consumo della batteria di iOS 15.4 è assolutamente ridicolo. In calo del 5% in meno di 10 minuti”.

Un altro ha pubblicato una foto di come la batteria si fosse esaurita rapidamente dall’installazione dell’aggiornamento e ha scritto:”SOS Apple. La batteria si scarica troppo velocemente”.

Secondo ZDNet, è improbabile che persistano i problemi riguardanti batteria.

I consigli degli esperti sulla batteria

Adrian Kingsley-Hughes, un ricercatore di ZDNet, ha spiegato: “L’installazione di un nuovo sistema operativo su un iPhone fa sì che molte cose avvengano in background, dall’indicizzazione alla ricalibratura della batteria, e questo può andare avanti per ore o addirittura giorni. Non solo questo consuma energia, ma la ricalibratura della batteria può dare l’impressione che si stia scaricando più rapidamente mentre in realtà non è così. A ciò occorre aggiungere il duplice fattore dei molti aggiornamenti delle app a seguito di una nuova versione, combinato con molte nuove funzionalità che potrebbero mettere a dura prova un telefono meno recente”.

Chi è preoccupato per la batteria dell’iPhone e sono trascorsi alcuni giorni dall’aggiornamento a iOS 15.4, Kingsley-Hughes consiglia: “Andando su Impostazioni> Batteria> Stato batteria e il messaggio annuncia che è buono per la Peak Performance Capability, allora si tratta solo di cose normali o di un virus”.