ROMA – Apple ha rilasciato aggiornamenti di sicurezza che risolvono diverse vulnerabilità in macOS, iOS, e Safari. Apple macOS è un sistema operativo per i computer Mac. Apple iOS è un sistema operativo per iPhone, iPod touch e iPad. Apple Safari è un browser Web disponibile per macOS e Microsoft Windows.

L’aggiornamento supplementare per macOS High Sierra e l’aggiornamento per iOS – avvisano gli esperti del Cert sul sito – includono miglioramenti di sicurezza per Safari e WebKit che mitigano gli effetti degli attacchi Spectre (CVE-2017-5753, CVE-2017-5715. Inoltre, un aggiornamento di Safari è disponibile separatamente anche per OS X El Capitan 10.11.6 e macOS Sierra 10.12.6.

“Si raccomanda di scaricare ed applicare gli aggiornamenti di sicurezza messi a disposizione da Apple il più presto possibile” concludono gli esperti.

Per informazioni sui prodotti vulnerabili e sugli aggiornamenti è possibile consultare anche i bollettini di sicurezza di Apple (in inglese): HT208397 (High Sierra 10.13.2); HT208401 (iOS 11.2.2) e HT208403 (Safari 11.0.2)