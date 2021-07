Italia-Spagna: sulla Rai segnale in ritardo, la protesta dei tifosi sui social. Dove vedere la finale per evitare il delay

Entusiasmo alle stelle in tutta Italia dopo la vittoria della Nazionale guidata da Roberto Mancini nella semifinale di Euro 2020 contro la Spagna. Una vittoria sudata, ottenuta solamente ai calci di rigori, che ha regalato un finale di partita al cardiopalma. Ma non tutto è andato liscio.

Come avreste reagito se, proprio pochi secondi prima del rigore decisivo di Jorginho, aveste sentito i vicini di casa esultare per un gol ancora non trasmesso sul vostro televisore?

È ciò che è accaduto ai tifosi che hanno seguito la semifinale di ieri sera sui canali Rai. Sul primo canale, infatti, la partita viaggiava con alcuni secondi di ritardo rispetto alla diretta su Sky. Un dettaglio non da poco, considerando il livello di tensione collettiva che caratterizza incontri di questo calibro.

La stessa esperienza poco piacevole, per usare un eufemismo, si è verificata naturalmente in occasione delle reti siglate da Federico Chiesa e Alvaro Morata. Attimi di felicità “spoilerati” dall’esultanza di vicini di casa o semplici passanti che, a pochi metri di distanza, seguendo la partita su un’altra emittente hanno potuto esultare in tempo reale senza alcun delay. Per comprendere appieno il disagio provato da molti tifosi azzurri, è sufficiente dare un’occhiata ai social:

Una problematica che ha riguardato, in maniera ancor più evidente, la piattaforma di Rai Play. Sono molti, infatti, i commenti dei tifosi che hanno lamentato un ritardo che arriva addirittura ai due minuti.

Ma la gioia vanificata dalle urla dei vicini non è l’unica criticità a cui sono andati incontro i telespettatori Rai. Sono molti, infatti, i commenti che testimoniano la scarsa qualità dell’offerta Rai per Euro2020, soprattutto se rapportata al prodotto di Sky. Tra i più autorevoli quello di Aldo Grasso, che ieri sul Corriere della Sera ha non ha risparmiato le critiche:

«Il racconto degli Europei di Calcio è imbarazzante, a cominciare dal “team leader” della spedizione di Rai Sport, Enrico Varriale». Parole dure, così come quelle riservate allo spazio post partita:

«Invece di dare voce ai più competenti (Marco Tardelli o Gianfranco Teotino), dobbiamo sorbirci le sortite di Alessandro Altobelli e Domenico Marocchino, come se Rai 1 fosse una tv locale».

D’altro canto, sui social in molti hanno manifestato apprezzamenti per gli spazi pre e post partita di Sky e per la telecronaca di Fabio Caressa e Beppe Bergomi, le cui voci sono unanimemente associate al trionfo della Nazionale nel Mondiale del 2006:

Il giudizio positivo dei tifosi per l’offerta di Sky, che ha trasmesso in esclusiva l’intero calendario di Euro 2020, è stato confermato dai dati relativi agli ascolti: nella serata di ieri, gli spettatori medi che hanno seguito Italia-Spagna su Sky sono stati 2 milioni 408 mila (+23% rispetto al quarto di finale con il Belgio), con il 9,4% di share e 3 milioni 141 mila spettatori unici, per una permanenza del 77%. Numeri che faranno certamente riflettere i tifosi non solo sulla piattaforma migliore sulla quale seguire la finale di Euro 2020 per evitare delay e disservizi, ma anche sulla trasmissione del prossimo campionato di Serie A da parte di una piattaforma streaming come Dazn.