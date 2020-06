ROMA – Italiaonline, principale player internet italiano, e Ketchup ADV, agenzia milanese di performance marketing, hanno siglato un accordo grazie al quale IOL Advertising, diventa concessionaria in esclusiva per l’Italia di Rematch, piattaforma di e-mail/sms retargeting con già all’attivo numerosi clienti in tutta Europa.

Da oggi il retargeting – funzionalità che consente di ricontattare gli utenti transitati per un sito commerciale al di fuori di quel dominio e finalizzata ad una loro conversione – è ancora più proficuo.

Rematch, infatti, è un servizio la cui tecnologia proprietaria – sviluppata dal team interno di Ketchup ADV – permette di contattare i visitatori anonimi di un e-commerce, sito web o landing page tramite e-mail o SMS, proponendo comunicazioni personalizzate e profilate secondo le singole preferenze.

Rematch riesce infatti a seguire l’utente nella navigazione online, grazie all’utilizzo di appositi cookies di profilazione, inviando successivamente un’email o un sms all’utente stesso, con informazioni aggiuntive e commerciali relative ai prodotti visti durante la navigazione.

Il tutto ovviamente rispettando le norme relative alla privacy dell’utente stesso. Ciò consente di convertire in maniera efficiente i propri prospect in lead, reingaggiando utenti già interessati alle offerte del cliente con ottimi tassi di conversione.

Italiaonline, forte della sua capillare rete commerciale presente su tutto il territorio italiano nonché della sua leadership come provider di posta elettronica, è in grado di contribuire ad un significativo rafforzamento del servizio.

Il che permette di mettere a disposizione dei Clienti un tool unico ed evoluto con forte connotazione a performance basato su canali evergreen quali l’email e l’sms, il cui vantaggio è duplice: lato advertiser, diventa una potente, ulteriore leva per comunicare in modo mirato ed efficace con i consumatori finali; lato utente, aiuta a ridurre la “pressione” facendo sì che questi riceva prevalentemente messaggi ritenuti interessanti e graditi, in linea con i propri interessi.

La partnership tra Italiaonline e Ketchup ADV sul retargeting conferma l’attenzione sempre crescente di Italiaonline al mondo della pubblicità con obiettivi di lead e di performance.

“Il retargeting è un passo molto importante nella direzione di garantire performance sempre più in linea con le aspettative dei nostri Clienti – dichiara Massimo Crotti responsabile della concessionaria iOL Advertising di Italiaonline – In questo momento storico, poi, dove l’e-commerce sta registrando numeri molto importanti è un ulteriore strumento molto efficace per aumentare le conversioni”.

“Ecco perché siamo particolarmente contenti di avere la concessione esclusiva di Rematch, che è un servizio che mette insieme le potenzialità del retargeting e del mail marketing”.

“La partnership con Italiaonline è per Ketchup ADV una grande opportunità per dare un “boost” al prodotto Rematch – dichiara Serge Pastore CEO di Ketchup ADV – Riteniamo infatti che l’enorme capitale informativo di Italiaonline in termini di customer base, properties con un elevato numero di utenti unici e le importanti relazioni commerciali con i principali attori del mercato di riferimento, possano certamente dare grandi soddisfazioni a questa partnership e consolida peraltro la collaborazione commerciale tra le due Società”.