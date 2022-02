Italiaonline, principale internet company italiana, lancia InRete, il servizio che permette alle aziende ed ai professionisti di presentarsi online in modo facile, generando contatti e facendo crescere il proprio business. Con InRete ogni impresa avrà una presenza digitale efficace e completa con cui potrà distinguersi su internet, rispondendo alle esigenze dei propri clienti.

InRete garantisce la diffusione del proprio profilo digitale

InRete garantisce la diffusione del proprio profilo digitale. Ecco dove:

Sui principali motori di ricerca, come Google e Bing

Sui social network, come Facebook e Instagram

Sulle mappe e navigatori, come Google Maps, TomTom e Waze

Sugli assistenti vocali come Amazon e Alexa

Sulle directory di Italiaonline: Virgilio, PagineGialle.it, PagineBianche.it e TuttoCittà.

L’approccio del servizio valorizza l’integrazione e sinergia fra i diversi player del web, con un effetto moltiplicativo del traffico e dei contatti generati. InRete garantisce su Internet una equazione vincente: Visibilità + Contenuti + Contatti + Fidelizzazione + Recensioni = Risultati.

Il servizio prevede tre gamme di offerta (Essenziale, Standard e Extra) con una suite di funzionalità crescenti grazie alle quali i clienti potranno gestire a 360° il proprio profilo digitale all’interno di tutto il network, in modo sinergico, con contenuti di valore ed efficaci.

Strumenti e servizi a disposizione per le aziende

Le aziende avranno a disposizione strumenti e servizi in grado di fare la differenza, come:

Coupon digitali per coinvolgere i clienti vecchi e nuovi, comunicare le proprie promozioni e offerte e generare conversioni sul web e in negozio

Gestione delle recensioni online, per monitorare la propria reputazione in modo attivo e consapevole e interagire con i propri clienti

Articoli pubbliredazionali, per distinguersi dalla concorrenza

Post social, per raccontare su Facebook e PagineGialle.it, attraverso dei post periodici, i propri servizi di punta generando ingaggio e fidelizzazione nei clienti.

In uno scenario in cui la maggioranza di chi ha acquistato un prodotto lo ha fatto dopo averlo visto su un social media e circa la metà di chi fa ricerche locali da smartphone contatta o visita l’attività entro 1 giorno, le aziende devono avere gli strumenti per presidiare in modo adeguato queste opportunità, evolvendosi come hanno fatto gli utenti, il cui potere decisionale è favorito dalla digitalizzazione.

InRete è la soluzione a queste esigenze: un’offerta unica e distintiva sul mercato, indirizzata ai professionisti, alle piccole e medie aziende di qualunque settore di appartenenza.

“InRete, fa parte di una più ampia strategia digitale per le PMI – dichiara Antonella Fanuzzi, Chief Web And Business Solutions Officer di Italiaonline – Si tratta di una soluzione che non solo permette di essere su Internet ‘ovunque serva’, ma altresì di fronteggiare un contesto in cui i confini tra mondo digitale e mondo fisico, online e offline, sono sempre più fluidi e presidiarli entrambi è fondamentale per qualunque tipologia di azienda. I nostri clienti potranno rispondere efficacemente a un mercato in evoluzione, in modo facile, veloce e adatto al loro grado di maturità digitale”.