Italianoline annuncia la nascita di Newsonline, il più grande network per la raccolta pubblicitaria su siti di news (Nella foto Fabio Peloso)

ROMA – Italiaonline ha dato vita a Newsonline, una nuova Business Unit all’interno di iOL Advertising, la sua concessionaria di pubblicità, che diventa, in tal modo, concessionaria in esclusiva della vendita degli spazi pubblicitari per un rilevante pool di siti nativi digitali della categoria news&information.

Ad ora fanno parte di Newsonline i seguenti editori con le rispettive testate: Globalist Italia, con i siti Globalist.it e Giornaledellospettacolo.it; SEM, con i siti Blitzquotidiano.it e Ladyblitz.it; Entire Digital, con Notizie.it; Innovamedia, con Theitaliantimes.it; ilSussidiario.net; Editoriale Genesis, con Primaonline.it.

Fin dal suo esordio Newsonline si presenta al mercato con una audience di 16,9 milioni di utenti unici al mese (fonte: Audiweb, marzo 2020) nella sua categoria (news&information), che rappresenta circa il 37% della active reach dell’intera popolazione digital (di cui poco meno dell’80% accede ai siti di Newsonline attraverso un device smartphone e il restante 20% attraverso PC o tablet).

Il target è pressoché equamente distribuito tra uomini e donne, over 35 anni per il 75%, elevata istruzione oltre l’80% e con responsabilità d’acquisto per il 63% (fonte: Audiweb, febbraio 2020).

Per quanto riguarda i formati, Newsonline offre tutti quelli presenti nel portafoglio della concessionaria iOL Advertising, in particolare: display, video, mobile e formati speciali; a questi si affiancheranno lo sviluppo di contenuti native e di progetti branded content, realizzati a quattro mani con editore e concessionaria da una parte e clienti dall’altra.

Italiaonline rende inoltre disponibile la propria expertise nella gestione delle campagne vendute in reservation, private deal, private guranteed, fino alla massima efficienza del segmento programmatico dell’open market. Si avvarrà infine delle forti e numerose partnership con terze parti e di tutti gli sviluppi costantemente in atto che fanno di Italiaonline il punto di riferimento del mercato.

“L’accordo con questo considerevole pool di testate per la raccolta pubblicitaria è per noi motivo di particolare soddisfazione. – ha commentato Fabio Peloso, Chief Commercial Officer Italiaonline – Essere la concessionaria esclusiva di tante realtà editoriali full digital e di grande successo è per noi un grande obiettivo raggiunto.

I nostri nuovi partner, così come quelli che arriveranno in futuro, possono essere sicuri del fatto che metteremo a loro disposizione tutte le nostre energie, le nostre risorse e l’ampia conoscenza del mercato digitale italiano che soltanto Italiaonline possiede, per crescere ancora di più insieme, sia nell’audience che verso gli investitori pubblicitari”.