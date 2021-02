Italiaonline presenta Libero Shopping, le guide all’acquisto con recensioni, descrizioni e tabelle comparative

Italiaonline, la più grande internet company italiana, proprietaria tra gli altri del brand Libero.it, lancia Libero Shopping il nuovo portale dedicato agli acquisti online, il cui obiettivo è quello di aiutare gli utenti a scegliere quale sia il prodotto più adatto alle proprie esigenze, per acquisti consapevoli e soddisfacenti, a prezzi vantaggiosi.

Su Libero Shopping le guide all’acquisto

Su Libero Shopping sono disponibili una grande varietà di guide all’acquisto e test di prodotti realizzati da esperti e professionisti del settore, con il supporto delle recensioni più autorevoli. Le guide all’acquisto, inoltre, includono tabelle di confronto molto semplici da leggere.

Con un colpo d’occhio, l’utente è in grado di individuare le caratteristiche di tutti i prodotti e confrontarle tra di loro, soppesando immediatamente vantaggi e svantaggi di ciascun articolo.

Le valutazioni avvengono in modo assolutamente indipendente da marchi e produttori, con procedure e test certificati iso9001:2015. Casa, tech, moda e salute & benessere sono le categorie con cui debutta il servizio, che andranno a incrementarsi mensilmente in base ai trend e agli interessi degli utenti, fornendo le migliori offerte online di prodotti di tecnologia, arredamento, make-up, abbigliamento e accessori moda, attrezzatura e indumenti per lo sport.

Attraverso apposito link diretto, infine, l’utente è messo in grado di acquistare sui siti dei vendor più famosi.

Libero Shopping con video e contenuti multimediali di supporto

Next step: nel corso del 2021 Libero Shopping integrerà video e contenuti multimediali a supporto.

“Nell’anno che ha visto aumentare enormemente le transazioni online e gli acquisti via e-commerce, l’obiettivo di Libero Shopping è quello di semplificare il processo decisionale d’acquisto dei nostri utenti e lettori provando, analizzando e confrontando per loro i prodotti più richiesti presenti sul mercato”.

“In questo modo vogliamo venire incontro, ancora una volta, ad un’esigenza dei nostri utenti, che è quella di acquistare prodotti in sicurezza, consapevoli dei pro e dei contro e rassicurati dalle recensioni di altri acquirenti e dalla competenza dei nostri esperti “ha dichiarato Domenico Pascuzzi, Marketing Director Publishing Italiaonline.