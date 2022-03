Italiaonline presenta una nuova offerta Ecommerce per le aziende

Italiaonline, principale internet company italiana, presenta Ecommerce, la rinnovata offerta di commercio elettronico pensata per tutte le piccole e medie imprese che desiderano ampliare il proprio business online, vendendo i propri prodotti su una piattaforma ancora più potente, semplice da utilizzare, con tante utili funzionalità e un’attenzione particolare al commercio di prossimità.

Basato su piattaforma Ecwid – una delle più utilizzate nel mondo, gestibile anche tramite app – l’Ecommerce Italiaonline garantisce il supporto sempre incluso dei suoi consulenti per la messa online.

Pensato da subito in ottica SEO, per una maggiore visibilità sui motori di ricerca, il servizio è configurato con i metodi di pagamento e di spedizione preferiti dal cliente/merchant, che non ha bisogno di essere tecnologicamente esperto: Italiaonline, infatti, fornisce ai propri clienti la formazione ai primi ordini ed un pool di Client Manager qualificato e dedicato a supporto.

Le tre gamme di Ecommerce

Il nuovo Ecommerce è disponibile in tre gamme diverse che si distinguono per il livello di servizio erogato, al fine di soddisfare anche i bisogni dei merchant meno avvezzi al digitale.

Ecommerce Essenziale: pensato per i clienti che necessitano principalmente della configurazione della piattaforma e del supporto di base.

Ecommerce Standard: rivolto a quei clienti che necessitano di un supporto a tutto tondo. Ore di assistenza incluse, il consulto con i nostri specialisti, il supporto nell’ottimizzazione del materiale fotografico, nella creazione di contenuti per il proprio store e nella valorizzazione dei prodotti in termini SEO.

Ecommerce Extra: pensato per garantire il massimo livello di servizio, supporto e consulenza; a partire dal secondo anno il merchant avrà inoltre la possibilità di richiedere un completo gratuitamente il rifacimento grafico del progetto. Inclusi nell’offerta vi sono i servizi di creazione grafica e l’immancabile consulenza Italiaonline nelle business review.

Oltre a questo, Italiaonline offre a tutti i clienti aggiornamenti gratuiti anche rispetto a tematiche delicate come gestione di aspetti di privacy e GDPR, protezione contro attacchi hacker; Marketing Automation, gestione di carrelli abbandonati, sconti, coupon, carte regalo, la possibilità di creare newsletter, collegare il proprio ecommerce a Facebook, Instagram e Kelkoo; l’integrazione con portale Pagine Gialle; la possibilità di integrazione di Google Analytics per monitorare performance e dati e infine backup continui.

Le parole di Antonella Fanuzzi, Chief Web And Business Solutions Officer di Italiaonline

“Il nuovo Ecommerce Italiaonline è un ulteriore, significativo upgrade rispetto alle versioni precedenti – dice Antonella Fanuzzi, Chief Web And Business Solutions Officer di Italiaonline -. È il frutto dell’esperienza accumulata in questi anni sul fronte del commercio elettronico, grazie al costante ascolto dei clienti, delle loro esigenze e bisogni. Il mondo dell’ecommerce è mutato notevolmente negli ultimi anni con un’accelerazione improvvisa. Le abitudini dei consumatori sono in continuo cambiamento. Ora si sta scoprendo una faccia più calda del digitale dove spiccano i valori, la sostenibilità e si tende a premiare il produttore locale. Gli ecommerce nel 2022 non possono prescindere da una strategia umana, dove le piccole e medie imprese devono mostrare grande attenzione e vicinanza al consumatore finale. Con questo concetto di vicinanza ben presente, è stato progettato il nostro nuovo Ecommerce, con cui Italiaonline si pone a fianco delle PMI sue clienti per garantire loro reale valore, oltre a un vantaggio competitivo attraverso i giusti strumenti per ottimizzare il più possibile il proprio negozio online, andando ad implementare add-on specifici ad alto valore aggiunto”.