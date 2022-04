Italionline: QuiFinanza.it inaugura QuiFinanza Green, un’area editoriale su vivere e fare impresa in modo sostenibile

QuiFinanza.it, il brand verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza, con oltre 10 milioni di utenti unici mese, punto riferimento per l’utenza consumer, gli appassionati di finanza, i risparmiatori, i professionisti e le Pmi, inaugura QuiFinanza Green, area editoriale dedicata alla Sostenibilità a 360 gradi e in particolare a quei temi e quelle azioni di cui chi fa impresa deve tener conto per centrare le performance ambientali, sociali e di governance, nel rispetto dei parametri Esg (Environmental, Social and Governance) su cui vengono valutate.

Nasce QuiFinanza Green

Fedele alla vocazione originaria di QuiFinanza, quella di essere una bussola per orientarsi nei meandri dell’attualità, anche QuiFinanza Green si rivolge tanto a un target consumer, per promuovere stili di vita e consuetudini in grado di migliorare il Pianeta in cui viviamo, quanto a un target business, per aiutarlo a reperire informazioni sui trend in atto e su cosa stanno facendo le aziende oggi per migliorare il domani.

Nella nuova area, i lettori di QuiFinanza Green troveranno contenuti di finanza etica e sostenibile, strategie aziendali che mirano ad avere un impatto positivo sull’ambiente, sulle persone e sulla società e iniziative di governance fondate su criteri di trasparenza e con obiettivi di lungo termine. Ampio spazio, inoltre, a consigli e informazioni utili su: riciclo, riuso, riutilizzo; stili di vita e buone pratiche per prenderci cura e migliorare il Pianeta in cui viviamo. E ancora, tematiche e topic del momento quali:

Economia circolare e green economy: come fare impresa in modo etico e sostenibile, modelli e casi di successo; greenwashing.

Energia e ambiente: dalle fonti rinnovabili alla transizione ecologica, norme e regolamenti.

Green life: stili di vita sostenibili, approfondimenti e consigli sulle alternative etiche, worklife balance e smart mobility.

Su questi temi un team di autori specializzati, scrive e firma ogni giorno articoli, podcast, video e infografiche. Tra essi, Alice Pomiato (@aliceful), presente nella top 10 dei green influencer italiani per engagement rate. Il lancio della sezione QuiFinanza Green è stato sponsorizzato da Toyota tramite The&Partnership.

Notizie 100% green

“QuiFinanza ha sempre trattato temi legati al mondo della Sostenibilità, ma da oggi – con QuiFinanza Green – lo fa in modo più strutturato, con autori specializzati e una varietà di contenuti multimediali e format (video, podcast, fotogallery) inediti. La homepage di QuiFinanza Green è una vetrina costantemente aggiornata e con un trattamento grafico distintivo che comunica in modo immediato notizie, approfondimenti, suggestioni 100% green. Environmental, Social and Governance: i pilastri su cui costruire il futuro del Pianeta che ci ospita, pilastri prioritari per i cittadini di qualunque età, per i governi, per le comunità e per chi fa impresa”, ha dichiarato Barbara Del Pio, Responsabile editoriale Italiaonline.