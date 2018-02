ROMA – Jim Carrey ha lanciato una battaglia contro Facebook. L’attore ha chiuso il proprio account, ha venduto la sua partecipazione azionaria in Facebook e sta usando Twitter per pubblicare immagini ironiche contro Mark Zuckerberg e per fare circolare l’hashtag #unfriendfacebook, invitando i suoi fan a migrare verso altre piattaforme social.

Il 56enne attore statunitense, non riesce a perdonare Facebook di avere accettato i contenuti a pagamento promossi da organizzazioni vicine al Cremlino che hanno inficiato sul parere degli americani in occasione delle presidenziali americane del 2016.

In un comunicato indirizzato ai media, Jim Carrey ha sostenuto che gli utenti dovrebbero pretendere maggiori controlli da parte di Facebook e che la facilità con cui si accede ai social media dovrebbe essere regolamentata.

Per il momento nessuna risposta da parte di Facebook, se non la generica rassicurazione da parte di Zuckerberg, secondo la quale tra i principali scopi della compagnia c’è già “un maggiore impegno nell’arginare il flusso di disinformazione”.

I’m dumping my @facebook stock and deleting my page because @facebook profited from Russian interference in our elections and they’re still not doing enough to stop it. I encourage all other investors who care about our future to do the same. #unfriendfacebook pic.twitter.com/KHWgZzhhmp

— Jim Carrey (@JimCarrey) 6 febbraio 2018