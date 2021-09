Joker, il virus trojan su Android che svuota il conto in banca è tornato: quali app a rischio, cosa fare

Joker è un virus trojan che si nasconde nei dispositivi Android, più precisamente nelle app che si trovano su Google Play Store, e svuota il credito residuo o i conti in banca. Un problema che va avanti dal 2017 e per la quale sono state rimosse circa 1.700 app. Ora a segnalarlo è stata la polizia belga.

Le app colpite dal virus Joker

Le autorità belghe hanno dato l’allarme, segnalando una ripresa dell’attività del malware dopo la comunicazione di Quick Heal Security Lab, società che vende antivirus. Quick Heal Security Lab ha precisato che Joker riesce a farsi strada anche tramite sms.

Le app colpite maggiormamente da Joker sono quelle di messaggistica e scansione di documenti come: Auxiliary Message, Element Scanner, Fast Magic SMS, Free CamScanner, Go Messages, Super Message, Super SMS, Travel Wallpapers. Queste app non sono più scaricabili e per chi le avesse ancora salvate sul proprio smartphone il consiglio è quello di rimuoverle immediatamente.

Come funziona il virus trojan Joker

Da quando la maggior parte degli operatori telefonici consente di pagare i servizi aggiuntivi attraverso il credito o addirittura direttamente tramite il conto in banca il virus si è evoluto. Il trojan utilizza infatti il metodo di diffusione detto ‘dropper’ che si nasconde nelle app, anche quelle definite sicure dal Play Protect di Google, e introduce il codice dannoso. Se gli utenti che utilizzano l’app ‘infettata’ danno i permessi al dropper parte l’attacco da parte del malware.