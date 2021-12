JustSpeed: la fibra vola fino a 2.5 Gigabit/s

Nel variegato panorama di offerte della connettività in fibra da pochi mesi ha fatto il suo ingresso un nuovo servizio in grado di assicurare prestazioni da top brand. JustSpeed, marchio del Gruppo Linkem dedicato alle connessioni ultraveloci, si fa spazio con la sua proposta di fibra “facile e velocissima”, “stabile” e “senza limiti di traffico”. I numeri sul valore della proposta lasciano poco adito a dubbi: fino a 2.5 Gb/s per il download e 300 Mb/s in upload. Ma sembra particolarmente competitivo anche il piano tariffario: abbonamento a 29,90 € che si abbassa a 19,90 € per i primi 6 mesi, modem in comodato d’uso e sottoscrizione con un contratto chiaro, acquisto in un click e fatture senza sorprese o costi nascosti. Insomma, le carte in regola per catturare l’attenzione di chi cerca nello stesso tempo prestazioni elevate e informazioni trasparenti.

JustSpeed: connessione ultraveloce FTTH-GPON

La connessione ultraveloce fino a 2.5 Gb/s è certamente l’elemento caratterizzante dell’offerta di JustSpeed. La tecnologia utilizzata è FTTH-GPON che porta il collegamento in fibra direttamente fino a casa del cliente e non si interrompe all’armadio presente in strada, come accade agli utenti che accedono a internet attraverso una connessione FTTC. Il modem, denominato SpeedBox, è disponibile senza costi aggiuntivi. Inoltre, solo JustSpeed offre un servizio opzionale a domicilio personalizzato in base alle esigenze del cliente: JustPremium, gratuito fino al 31 dicembre 2021 (e con un costo di 69 € da gennaio 2022), prevede l’intervento a casa di un tecnico qualificato incaricato di ottimizzare le reti wi-fi, e collegare in rete i vari device presenti in casa che necessitano di connettività, come smart TV, decoder, tablet, computer, cooking machine o altro.

L’offerta è suggerita per le famiglie che hanno la necessità di connettere più dispositivi contemporaneamente e per chi cerca il massimo delle prestazioni per lo svago o il lavoro. Una connessione in fibra al 100%, capace di arrivare a 2.5 Gb/s, è in grado di rendere più agevole la fruizione di tutti i servizi che richiedono un costante e intenso traffico dati evitando problemi di buffering. Ad esempio può essere agevolata la visione di film ed eventi sportivi ad alta definizione su più dispositivi e possono essere superati i rallentamenti durante le sessioni di gaming online da console o pc.

JustSpeed: sottoscrizione rapida

Come detto, JustSpeed punta su trasparenza e semplicità dell’offerta. La promozione speciale con i primi sei mesi di abbonamento a 19,90 € non prevede alcun costo di attivazione. Sono oltre 1.500 al momento i comuni italiani coperti dal servizio. Una volta verificata la copertura sul sito www.justspeed.it, è possibile sottoscrivere direttamente on line l’abbonamento o richiedere di essere supportati telefonicamente da un operatore del Customer Care di proprietà del Gruppo che seguirà il cliente passo dopo passo fornendo tutte le informazioni sul servizio.

JustSpeed, il cui lancio era stato annunciato lo scorso aprile, ha lanciato a fine ottobre il proprio piano di comunicazione nazionale grazie a una campagna pubblicitaria sulle principali reti televisive che sottolinea e illustra la scelta distintiva di JustSpeed di offrire unicamente tecnologia FTTH e non altre soluzioni tecnologiche al cliente finale, rafforzando così il posizionamento distintivo del brand nel mercato.