Keynote Apple, tutte le novità: Apple Tv+, i nuovi colori dell’iPhone 13 e i nuovi modelli di iPhone SE e iPod Air

Anticipato da una lunga attesa e da numerosi “spoiler”, la sera dell’8 marzo si è tenuto uno degli eventi più attesi dagli appassionati Apple: il Keynote. Un evento durante il quale l’azienda di Cupertino presenta le sue ultime novità. E anche questa volta gli utenti non sono rimasti a bocca asciutta.

Tra le novità principali abbiamo un nuovo iPhone SE, un nuovo computer, un nuovo iPad, e un chip incredibilmente potente. Ma andiamo con ordine. Vediamo insieme agli esperti di MisterGadget.Tech le prossime mosse di Apple.

Apple TV+

La piattaforma streaming di Apple ha cominciato a raccogliere grandi riconoscimenti per la qualità delle sue produzioni e sta velocemente crescendo su scala globale, anche se la percentuale di penetrazione sul mercato è ancora molto contenuta.

Dopo numerosi attestati di crescita per la piattaforma streaming di Apple, viene introdotta un importante novità per il mercato statunitense: Apple TV+ trasmetterà in diretta i match del campionato di Baseball del venerdì sera.

iPhone 13 nuovi colori

La prima novità presentata sul fronte hardware riguarda un nuovo colore di iPhone, che arriva con il colore verde, molto carino, per rinnovare la famiglia dello smartphone più venduto al mondo.

iPhone SE

Altra novità Keynote. Arriva un nuovo modello di iPhone SE e porta con se un nuovo processore e tante nuove colorazioni. Come ampliamente anticipato, una delle novità più importanti della primavera è il nuovo iPhone SE che porta con sé il processore A15 Bionic.

Il nuovo device supporta infatti un processore A15 Bionic. Già presente su iPhone 13, ci troviamo di fronte ad un chip davvero prestante. iPhone SE mantiene l’iconico design, con uno schermo da 4,7 pollici, ma diventa più resistente (certificato IP 67 contro acqua, sporco e polvere).

Il nuovo iPhone SE supporta la connettività 5G e mantiene il touch ID per lo sblocco del device. A completare le caratteristiche del device abbiamo una singola fotocamera da 12 mpx, che offre ottimi scatti grazie al processore e che supporta poi una serie di feature e modalità interessanti come lo smart HDR, l’elaborazione Deep Fusion e l’opzione true tone.

Il prezzo del device è incredibilmente basso: 429 dollari per gli Stati Uniti, e 529 euro per il mercato europeo.

iPad Air

Altro nuovo arrivo di casa Apple è il nuovo modello di iPad Air. Il tablet presenta il classico design iPad, ma con un nuovo processore (M1) che garantisce un miglioramento dell’elaborazione grafica. Il device presenta poi un display liquid Retina display con copertura antiriflesso e picco di luminosità pari a 500 nits. Come il nuovo iPhone SE anche iPad Air 2022 supporta la tecnologia 5G per garantire connessioni veloci ai suoi utenti.

iPad Air sarà disponibile a partire da 699 euro per la versione solo wifi e da 869 euro per la versione wifi + Cellular.

Un nuovo processore

Apple ha poi introdotto un nuovo chip incredibilmente prestante. Parliamo del processore M1 ultra. Il segreto della potenza del processore Apple Silicon M1 Ultra sta nella sua capacità di sfruttare l’energia di un secondo processore attraverso la cosiddetta “Deep Fusion”, che permette di avere 114 miliardi di transistor, capaci di trasferire 800 gb/s, grazie alla struttura da 20 CPU, con una GPU da 64 core, senza perdere velocità.

Un processore unico, che unito ad un sistema operativo progettato appositamente per coesistere con esso, non può che garantire prestazioni da top di gamma.

Mac Studio con Studio Display

Il nuovo chip M1 Ultra viene implementato per la prima volta all’interno del nuovo computer di casa Apple, ovvero Mac Studio. Si tratta di un pc progettato per garantire una soluzione compatta e prestante agli utenti. Il dispositivo si “espande” su una superficie 23 centimetri per lato e circa 12 centimetri di altezza. Un piccolo dispositivo, per grandi prestazioni.

Il nuovo Mac Studio presenta un sistema di ventilazione innovativo che consente al device di mantenere una costante temperatura ottimale che lo rende silenzioso ed efficiente.

La connettività è portata al massimo con la presenza sul retro di 4 porte thunderbolt, connessione di rete, 2 USB e una porta HDMI. Supportata infine la tecnologia wifi 6. Il nuovo Mac Studio è pensato per integrarsi alla perfezione con il nuovo Studio Display con schermo retina 5K da 27 pollici, con 14.7 milioni di pixel, con il supporto di oltre 1 miliardo di colori. Supporta poi la tecnologia True Tone per colori regolati in base all’ambiente circostanze. Il display lavora grazie ad un processore A13 bionic, che gestisce audio e video. L’esperienza sonora è garantita da tre microfoni di qualità vocale e 6 speaker per la riproduzione musicale. Anche in questo caso, a livello di connettività nulla è lasciato al caso. Studio Display presenta 4 porte sul retro di cui una thunderbolt per collegare con un solo cavo un MacBook. Il pc Mac Studio sarà acquistabile a partire da 2.349 euro, mentre lo schermo Studio Display sarà disponibile a partire da 1.799 euro.