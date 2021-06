Khaby Lame supera anche la regina di Instagram Chiara Ferragni e arriva a 24 milioni di follower

Su Tik Tok Khaby è terzo a livello mondiale. Le sue creazioni video che lui crea da solo, sono brevi e incisivi. Fanno il verso a molti video virali sui social e così sono seguitissimi. Basti pensare due cose per capire il successo di Khaby: in un video con lui c’è anche Alessandro Del Piero e ha ricevuto un mi piace direttamente da Mark Zuckemberg. Inoltre i suoi video sono ormai talmente famosi che molte altre persone fanno dei video da tutto il mondo commentando i video di Khaby.

Khaby è nato a Dakar, in Senegal, il 9 marzo 2000 (età 21 anni) ma è cresciuto, e vive, a Chivasso, in provincia di Torino. E si sente italiano a tutti gli effetti. Infatti si definisce l’italiano più seguito su TikTok. E’ alto cm per un peso di poco superiore ai 60 kg. Il suo vero nome è Khabane Lame ma lo conoscono tutti, sui social e nella vita reale, come Khaby. E’ fidanzato con una ragazza che si chiama Zaira Nucci. Anche lei è abbastanza popolare sui social network visto che ha ben 50mila follower su Instagram.

Lo scherzo de Le Iene a Khaby Lame, tutta colpa della figlia del prof d’inglese…

L’influencer, grazie ai suoi video divertentissimi, è finito nella trappola de Le Iene. Il punto debole dell’influencer è l’inglese e per questo motivo sta frequentando delle lezioni private. Durante questa lezione (che ovviamente è finta perché si tratta di uno scherzo de Le Iene), si è scambiato dei messaggi con la figlia del prof (particolarmente carina). E lei lo ha ricattato dicendogli che avrebbe diffuso foto osé per rovinargli la reputazione. Ma tutto è finito bene perché si trattava solamente di uno scherzo organizzato da Le Iene con la collaborazione dell’agente dell’influencer di TikTok.