L’app russa New Profile Pic ruba i dati delle migliaia di utenti che la usano?

L’app russa New Profile Pic potrebbe rubare i dati delle migliaia di utenti che la utilizzano. Secondo quanto riportato dal Mirror, l’app è presente sia sull’Apple Store che su Google Play Store. Sullo store della Apple, l’applicazione è al primo posto nella classifica delle foto e dei video, mentre in quello Android più di 25.000 utenti l’hanno valutata. Migliaia di persone hanno aggiornato le immagini del profilo tramite la nuova app che modifica la foto e crea una nuova immagine da condividere sui social media. Ma molti non sanno che le informazioni vengono inviate a una società registrata a Mosca, la Linerock Investments, l’azienda dietro l’app, ha sede vicino al Ministero della Difesa russo, a circa 4 km dalla Piazza Rossa.

L’app russa New Profile Pic

Jake Moore, Global Cybersecurity Advisor, ESET Internet Security ha dichiarato “Questa app è probabilmente un modo per catturare ad alta risoluzione i volti delle persone. “Sarei scettico nei confronti di qualsiasi app che desideri questa quantità di dati, in particolare una che è in gran parte sconosciuta e con sede in un altro paese”. L’app utilizza la tecnologia di riconoscimento facciale per trovare i punti chiave su un’immagine del viso caricata sui server e poi esegue il rendering di una nuova versione. Secondo il database del Consortium of Investigative Journalists Offshore Leaks, Linerock è registrata a Mosca e ha un direttore russo. La società ha sede in un complesso di appartamenti affacciato sul fiume Moscova

Come funziona l’app

L’app può essere scaricata sul proprio dispositivo. Chiede l’invio di dati inclusa la posizione e l’accesso ad altre immagini dei social media sui feed dell’utente. La politica sui dati dell’azienda afferma “raccogliamo alcune informazioni personali che fornisci volontariamente”. Aggiunge: “Acquisiamo il tuo nome, indirizzo e-mail, nome utente, informazioni sui social network e altri dati che fornisci al momento della registrazione”.

Un portavoce di New Profile Pic ha detto: “Siamo una società delle Isole Vergini Britanniche con uffici in Russia, Ucraina e Bielorussia”. Ha affermato che non condividono alcuna informazione dell’utente in un modo diverso che non sia elencato nella loro politica sulla privacy. Il portavoce ha puntualizzato che le foto inviate ai server di Amazon per applicare gli effetti, non sono visibili a nessuno. Vengono eliminate dopo due settimane.