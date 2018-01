ROMA – Dopo l’aggressione alla troupe de Le Iene di domenica 14 gennaio a San Vincenzo La Costa, in provincia di Cosenza, è arrivata la solidarietà della Fnsi e del Sindacato giornalisti della Calabria.

Valeria Castellano e l’operatrice video Giulia Mascaro stavano svolgendo un servizio per la trasmissione Mediaset Le Iene quando sono state aggredite a calci e pugni, come riporta Calabria News, per sottrarre alle due donne la telecamera. In una nota congiunta Fnsi e sindacato della Calabria hanno espresso la loro vicinanza alle colleghe: