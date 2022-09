Le novità annunciate da Apple per le prossime feste

Come ogni anno, il mese di settembre coincide con il ritorno di molte abitudini, tra cui è compresa anche quella degli annunci di Apple per la stagione delle feste, la presentazione delle novità che saranno al centro degli affari nel corso del periodo commercialmente più rilevante.

Nel corso di un grande evento trasmesso in diretta su Internet, la squadra di Apple, capitanata dall’amministratore delegato Tim Cook, ha introdotto i nuovi modelli di iPhone, nuovi auricolari e un eccezionale nuovo modello di Apple Watch, che completa la gamma di smartwatch dell’azienda.

Non vogliamo stordirvi con decine di dettagli tecnici, ma concentrarci su quelle che sono le novità principali introdotte con i nuovi dispositivi, che inevitabilmente andranno a condizionare anche le scelte degli altri produttori.

Negli Stati Uniti, Stop alle SIM

In primo luogo, dobbiamo segnalare che negli Stati Uniti i nuovi iPhone 14 e 14 Pro non avranno un cassettino per introdurre la classica SIM: per collegarsi alla rete e utilizzare un piano tariffario, gli utenti americani dovranno necessariamente utilizzare una eSIM, ovvero la scheda incorporata nel cellulare, che permette di cambiare il proprio piano telefonico con pochi clic, senza la necessità di recarsi in negozio.

Questa scelta è stata considerata probabilmente troppo avventata per gli altri mercati nel mondo, per cui gli utenti in Europa e in Asia potranno continuare ad utilizzare le Sim tradizionali. Però, il percorso ormai è stato tracciato e sicuramente nei prossimi anni vedremo anche sul nostro mercato una svolta di questo genere.

L’altra novità importante all’interno dei nuovi iPhone riguarda la sicurezza: sia il modello “normale” che il “pro” avranno un sistema in grado di riconoscere gli incidenti stradali e di effettuare immediatamente una chiamata di emergenza, per un intervento tempestivo dei soccorsi.

Chiamate di emergenza via satellite, ma solo in USA e Canada

Questa è solo una delle due eccezionali soluzioni che Apple introduce nei nuovi iPhone 14, l’altra riguarda la possibilità di diramare chiamate di emergenza direttamente attraverso la rete satellitare, quando quella cellulare non funziona. Purtroppo, per il momento, questo servizio riguarda solo gli utenti americani e canadesi che ne potranno fruire gratuitamente per i prossimi due anni. Per poter fare una chiamata di emergenza, bisognerà essere all’aria aperta, con la possibilità di ricevere il segnale direttamente dal cielo: iPhone guiderà l’utente per trovare la posizione ideale che favorisca la trasmissione del segnale.

Il nuovo iPhone 14 sarà in grado anche di trasmettere la propria posizione usando la rete satellitare e il telefono potrà essere individuato attraverso l’applicazione Dov’è, presente sui dispositivi Apple e sul web.

iPhone 14 Pro introduce anche una novità estetica importante, perché viene abbandonata la famosa “canotta”, il taglio nella parte superiore del display che viene sostituito da una sorta di “pillola” sullo schermo, la cui forma cambia a seconda delle applicazioni che vengono utilizzate e anche in funzione delle notifiche per le chiamate e i messaggi.

Non solo, perché iPhone 14 pro introduce anche una nuova potentissima fotocamera, con il supporto del nuovo processore, estremamente più potente ma con consumi più contenuti. Si potranno fare più cose, in meno tempo, assorbendo meno energia, a tutto vantaggio della durata della batteria.

Apple Watch Ultra, lo smartwatch indistruttibile per gli atleti

Insieme ai suoi smartphone, Apple ha presentato anche la nuova famiglia di smartwatch. Con due modelli di Apple Watch 8, che cambiano per la dimensione del display, una nuova variante di Apple Watch SE, la proposta meno costosa, che strizza l’occhio ai ragazzi, ma soprattutto il nuovo Apple Watch Ultra, pensato per atleti e professionisti, in grado di funzionare anche nei contesti più estremi.

Apple Watch Ultra è realizzato con una cassa in titanio aerospaziale, vetro zaffiro e alcune soluzioni che sono immaginate per l’uso in condizioni difficili, come quelle dell’alta montagna o delle immersioni: può arrivare fino a 300 m sott’acqua ed è in grado di misurare la profondità raggiunta.

Tutti i nuovi modelli di Apple Watch sono dotati di una nuova soluzione, simile a quella dello smartphone, per riconoscere gli incidenti automobilistici e diramare immediatamente le chiamate di soccorso.

Nuovi auricolari super intelligenti

Insieme ai prodotti da indossare e allo smartphone da mettere in tasca, Apple ha lanciato i nuovi auricolari AirPods Pro due, incredibilmente potenti grazie all’uso dell’intelligenza artificiale. Nel cuore di questo nuovo dispositivo c’è un processore audio di nuova generazione, capace di calcoli estremamente potenti, grazie a cui è possibile ridurre automaticamente il rumore circostante, adattando questo effetto alla situazione in cui ci si trova.

Non solo, perché grazie al nuovo processore audio sarà possibile anche personalizzare l’effetto dell’audio spaziale, ovvero l’opzione che rende immersiva l’ascolto di musica, spostando i suoni che si percepiscono a seconda del movimento della testa.

Prezzi in crescita, differenza molto grande con gli Stati Uniti

Abbiamo sicuramente apprezzato tutte le novità che Apple ha presentato, purtroppo però arrivano sul mercato con un significativo aumento dei prezzi e con una distanza sempre più ampia rispetto a quelli americani. iPhone 14 che negli Stati Uniti viene venduto a 799 $, da noi parte invece da un prezzo superiore ai 1000 €.

I dispositivi presentati saranno in prevendita già nei prossimi giorni e arriveranno sul mercato tra la metà di settembre e i primi giorni di ottobre a seconda dei modelli.