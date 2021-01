La pagina “Le più belle frasi di Osho” è sparita da Facebook. Questa mattina, 19 gennaio, la pagina satirica ideata da Federico Palmaroli, che contava oltre un milione di follower, non è più raggiungibile. Il motivo è attualmente ignoto. Palmaroli ha confermato la sparizione della pagina al sito Primato Nazionale, ma non ha idea delle ragioni di questo evento. Su Twitter invece la pagina è ancora attiva.

Federico Palmaroli e il duello social con Andrea Scanzi

Qualche tempo fa, Federico Palmaroli era finito nel mirino di chi lo accusava di fare propaganda a favore del centro destra. In particolare il giornalista Andrea Scanzi che definì l’ideatore della pagina “Fasho”, alludendo ad alcune sue partecipazioni ad associazioni vicine a movimenti di destra.

Secondo Scanzi, Palmaroli non poteva fare satira in quanto schierato politicamente: “Per carità – scrisse il giornalista – è giusto che chiunque abbia le sue simpatie. Ma se c’è un ambito che deve essere libero, quello è la satira. Puoi essere di sinistra o di destra, ma non puoi partecipare a eventi elettorali. Non se fai satira”.

Palmaroli replicò sempre sui social sostenendo la libertà della sua satira e il suo non condizionamento relativo alle proprie posizioni politiche. Nel post inoltre l’ideatore de “Le più belle frasi di Osho” ricordò a Scanzi di aver partecipato anche ad eventi del Movimento Cinque Stelle e dell’Arci.