ROMA – “Sarò il Direttore dell’Unità”. Lo ha annunciato Lele Mora, ospite lunedì sera a Stasera Italia, in onda su Retequattro. “Ci sono degli investitori stranieri – ha spiegato – non europei, non italiani, che credono nella mia persona. L’Unità è già stata comprata da due gruppi di Signori che hanno abbastanza soldi e hanno un buon investimento da fare: uno dei due è un mio amico e mi ha chiesto se volevo dirigere il giornale. È già fatta, partiremo subito con un giornale online”.

L’ex agente dei Vip ha poi aggiunto che “alla presentazione di un libro di Morricone ho incontrato Giorgio Assumma, che è un grande avvocato e mi ha detto: ‘Perché non prendi anche me a fare il Direttore con te de L’Unità?’ Avere Assumma vuol dire che, se mi prendo qualche querela, sono già tutelato!”, ha scherzato. Poi però precisa: “Dobbiamo ancora sederci attorno a un tavolo e formare la squadra, ma ho intenzione di prendere dei buonissimi nomi”.

Ma in una nota la Piesse Srl, società editrice del quotidiano fondato da Antonio Gramsci, smentisce categoricamente. “Nessun contatto né alcuna trattativa” sarebbe in corso con Lele Mora, l’ex manager dello spettacolo, oggi direttore editoriale del network Retewebitalia.net. “In relazione alla notizia apparsa in questi giorni su alcuni organi di stampa, l’editore Piesse – si legge nel comunicato – deve precisare di non avere alcun tipo di contatto né alcuna trattativa con i signori Lele Mora e Marcello Silvestri e con retewebitalia.net, in relazione al quotidiano l’Unità”.