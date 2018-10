ROMA – Se utilizzate la posta elettronica di Libero la mattina del 16 ottobre sarà difficile leggere le vostre mail. Aprendo infatti la pagina per l’accesso al servizio Libero Mail il messaggio è chiaro: è in down. Il servizio di posta elettronica non è accessibile e un messaggio avvisa: “Stiamo lavorando, ci scusiamo per il disagio”.

Gli utenti che utilizzano il servizio Libero Mail tentando di accedere la mattina del 16 ottobre si troveranno davanti a questo messaggio: