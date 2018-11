ROMA – “Ancora una volta il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha richiamato l’importanza della libertà di stampa, sottolineando la necessità di tutelare le minoranze. Le parole del presidente devono far riflettere tutti, in particolare chi prima annuncia l’azzeramento dei fondi per gli organi di stampa delle minoranze, poi la progressiva riduzione, senza però riflettere sulle conseguenze che ne deriverebbero”. E’ quanto dichiarano in una nota la Federazione nazionale della stampa italiana e il Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti.

“Tagliare i finanziamenti per l’editoria minore significa privare dell’informazione intere comunità e rendere ancora più precario il lavoro giornalistico”, sottolineano Fnsi e Odg nella nota. “Anziché annunciare tagli indiscriminati e colpi mortali contro il pluralismo dell’informazione, sarebbe opportuno che si trovassero il modo e le risorse per contrastare il lavoro precario. Le parole del presidente Mattarella ci fanno ancora più piacere perché giungono a pochi giorni dalle numerose iniziative promosse per rafforzare i valori racchiusi nell’articolo 21 della Costituzione”.

Il presidente della Repubblica, intervenendo a Merano alla cerimonia per i 130 anni del gruppo editoriale Athesia, ha anche sottolineato che “l’esigenza di tutelare minoranze, culture, identità e insieme libertà di stampa richiede anche sostegni dello Stato”. Un monito che arriva a pochi giorni dalle iniziative promosse per rafforzare i valori racchiusi nell’articolo 21 della Costituzione.