LinkedIn data breach: oltre 700 milioni di dati degli utenti hackerati e in vendita sul dark web (Foto Ansa)

Secondo data breach per LinkedIn, ossia dati violati: sono 756 milioni quelli finiti nel mirino di un nuovo attacco hacker, pari al 92% del totale degli utenti del social network.

Non è la prima volta che accade: già lo scorso aprile oltre 500 milioni di account erano stati violati e le informazioni messe in vendita sul dark web.

LinkedIn data breach: quali dati sono a rischio

Si tratta di nomi completi, numeri di telefono e indirizzi che potrebbero essere utilizzati per eventuali furti d’identità.

L’hacker autore del furto ha pubblicato su RaidForum un file campione contenente un milione dei 756 milioni di dati trafugati. Il file include dati sensibili, messaggi di posta elettronica, nomi, numeri di telefono, indirizzi di residenza, geolocalizzazioni, oltre che altri account di social network ai quali gli utenti di LinkedIn sono iscritti.

Secondo il sito Restoreprivacy i dati sono veri e appartengono ad utenti reali. Lo stesso sito inoltre fa notare che l’attacco hacker è avvenuto in modo molto simile a quello di aprile. Ragion per cui la falla di sicurezza sfruttata all’epoca sarebbe ancora aperta.

LinkedIn, la risposta del social network

Leonna Spilman, responsabile delle comunicazioni per LinkedIn, ha fatto sapere che l’azienda sta ancora indagando sul problema, ma che non si tratterebbe di una effettiva violazione dei dati LinkedIn poiché nessun dato privato dei membri della piattaforma è stato esposto.

Spilman spiega che la tecnica utilizzata per l’attacco ransomware è quella del web scraping, che rientra in una violazione dei Termini di servizio di LinkedIn e stanno lavorando costantemente per garantire che la privacy dei membri sia protetta.