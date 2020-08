Linkiesta entra in Newsonline, il network di siti di informazione di Italiaonline

Linkiesta, giornale online di news e approfondimenti attivo dal dicembre 2011 e diretto da Christian Rocca, entra a far parte del network di Newsonline.

Con Linkiesta, Newsonline rafforza la Business Unit all’interno di iOL Advertising, concessionaria di pubblicità di Italiaonline, concepita come concessionaria in esclusiva della vendita degli spazi pubblicitari per un rilevante pool di siti nativi digitali della categoria news&information.

Linkiesta è letta quotidianamente da oltre 165.000 utenti unici, con una audience social di 200mila like su Facebook e 300mila follower su Twitter. Da marzo 2020 si affiancano a Linkiesta due vertical web magazine: Europea, il quotidiano sull’Unione Europea, e Gastronomika, il quotidiano sulla cultura del cibo.

Ad ora fanno parte di Newsonline i seguenti editori con le rispettive testate:

– Globalist Italia, con i siti Globalist.it e Giornaledellospettacolo.it (direttore Gianni Cipriani)

– SEM srl, con i siti Blitzquotidiano.it (direttore Alberto Francavilla) e Ladyblitz.it (direttore Claudia Montanari)

– Entire Digital, con Notizie.it (direttore Daniele Orlandi)

– ilSussidiario.net srl, con ilSussidiario.net (direttore Luca Raimondi)

– Editoriale Genesis, con Primaonline.it (direttore Alessandra Ravetta)

– Linkiesta, con Linkiesta.it (direttore Christian Rocca), Europea e Gastronomika

L’ingresso de Linkiesta rafforza ulteriormente il progetto Newsonline, nato per dare valore al lavoro degli editori online di qualità, stabilendo un dialogo diretto con ciascuno di essi, col fine di creare il più importante polo news del digital advertising nel Paese.

L’iniziativa consiste nella messa a sistema del patrimonio di competenze, risorse e tecnologie di iOL Advertising, la prima concessionaria digitale in Italia per numero di utenti unici giorno, arricchita con una struttura dedicata che fa capo a Luca Paglicci, cui è affidata la raccolta pubblicitaria del network, principale fonte di ricavi per ciascuno dei suoi affiliati. Aggregati in un unico network pubblicitario, organizzato e supportato da un team ad hoc, queste realtà dall’audience già consolidata sono in grado di rappresentare un bacino di utenza tale da confrontarsi con i principali player nazionali, beneficiando di rapporti diretti con clienti e centri media.

“Diamo il benvenuto nel network di Newsonline a Linkiesta e alle testate ad essa collegate – ha dichiarato Fabio Peloso, Chief Commercial Officer Italiaonline – Il loro ingresso nel pool è la conferma della bontà della nostra intuizione che le realtà editoriali full digital di qualità richiedano e meritino un’attenzione particolare e specializzata che solo Italiaonline è in grado di fornire. La fiducia di nuovi e importanti partner non fa che renderci ancora più determinati nei nostri obiettivi di crescita comune, sia verso gli investitori pubblicitari, che in termini di audience”.

“Ho creduto subito al progetto di Newsonline – ha dichiarato Christian Rocca, direttore de Linkiesta – e sono felice adesso di poter aderire con Linkiesta, Europea e Gastronomika. Il mondo dell’editoria è in trasformazione e si aprono grandi opportunità per chi avrà il coraggio di offrire ai lettori e ai clienti contenuti di qualità e soluzioni innovative”.