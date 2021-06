Livio Caputo morto: era direttore ad interim del Giornale in attesa di Augusto Minzolini

Livio Caputo è morto a 87 anni. Era il direttore ad interim de Il Giornale. Ha guidato l’interregno tra le dimissioni di Alessandro Sallusti e la nomina di Augusto Minzolini. Nonostante fosse malato da tempo, non si è tirato indietro.

Livio Caputo morto: era direttore ad interim de Il Giornale

A poche ore dall’annuncio del passaggio di testimone ad Augusto Minzolini, si è spento Livio Caputo. Lo storico inviato de Il Giornale aveva preso l’interim della direzione dopo le dimissioni di Alessandro Sallusti.

Caputo, 87 anni, era malato da tempo, ma aveva comunque accettato l’interim, che sapeva essere breve, per attaccamento al giornale. Dopo la triste notizia – secondo quando si apprende – si è deciso di anticipare la firma di Minzolini sulla testata. Anche se l’ex direttore del Tg1 dovrebbe prendere la guida di fatto da lunedì 21 giugno.

Il sottosegretario Mulè ricorda Caputo

“La scomparsa di Livio Caputo lascia un vuoto incolmabile nel giornalismo italiano. Un uomo colto, raffinato, liberale nelle idee e nelle azioni. Una penna brillante: Livio scriveva per gli altri e mai per sé. È stato il capitano coraggioso di una nave che ha ‘lasciato’ solo quando era sicura in porto, lontana dalle tempeste in alto mare.

Ha aspettato con la pazienza che solo un professionista del suo carisma poteva avere, ha onorato fino alla fine un impegno che più che un lavoro era la sua vita. Ai suoi familiari vanno le mie più sentite condoglianze. Mi stringo al dolore della famiglia de ‘Il Giornale’, di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e apprezzarlo”. Lo dichiara in una nota Giorgio Mulè, sottosegretario alla Difesa.

Augusto Minzolini nuovo direttore del Giornale

Augusto Minzolini è il nuovo direttore de Il Giornale. La nomina è stata comunicata al cdr dai vertici aziendali, che lo ha reso noto alla redazione. Minzolini, che entrerà in carica lunedì 21 giugno, prende il posto di Livio Caputo, direttore ad interim del quotidiano, dopo le dimissioni di Alessandro Sallusti, tornato a Libero.

Minzolini, 62 anni, ha una lunga carriera di notista politico alle spalle ed è stato direttore del TG1 dal 9 giugno 2009 al 13 dicembre 2011. E’ stato anche senatore della Repubblica dal 15 marzo 2013 al 20 aprile 2017, eletto nelle liste di Forza Italia.