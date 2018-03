Luigi Barzini – Una storia italiana: presentazione alla Fondazione Murialdi

ROMA – Un libro sul leggendario Luigi Barzini senior sarà presentato alla Fondazione per il giornalismo Paolo Murialdi, guidata dal segretario generale Giancarlo Tartaglia.

Lunedì prossimo, 19 marzo, alle 17.30, ci sarà la presentazione del libro “Luigi Barzini – Una storia italiana” (240 pagine, costo 15,50 euro, edito da Marsilio Editore) a cura di Simona Colarizi, docente emerito di Storia contemporanea all’Università La Sapienza.

Accanto all’autrice, che nel suo saggio indaga e ripercorre la vita e l’opera di Luigi Barzini senior, il giornalista che portò a mezzo milione le copie del Corriere della sera nel 1915 e che morì tragicamente il 6 settembre 1947, a 72 anni, in una pensione di Milano, parteciperanno all’incontro nella sede della Fondazione, in via Augusto Valenziani 10/12, a Roma, il giornalista Stefano Folli e Luciano Zani, ordinario di Storia contemporanea alla Sapienza.