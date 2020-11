Madonna è morta, in Australia confondono Maradona con la pop-star. E sui social diventa virale

La notizia della morte di Diego Armando Maradona ha fatto giro del mondo, arrivando in Paesi, come l’Australia, dove il calcio non rappresenta lo sport nazionale.

Nella terra dei canguri infatti c’è stato un imbarazzante (e incredibile) scambio di identità. Moltissimi utenti hanno confuso la morte di Maradona con quella di Madonna. Su Instagram infatti, l’hashtag #Madonna è balzato in cima nella classifica di trend nazionale australiano.

Su Twitter, a pochi minuti dalla notizia, sono stati migliaia i cinguettii relativi alla popstar, tanto che il relativo hashtag ha scalato la classifica degli argomenti più discussi sulla piattaforma con ben 120.000 tweet in pochi minuti.

La fake news arriva fino negli Usa

Una fake news del tutto involontaria, che però è giunta fino agli stessi account social della cantante, dove alcuni utenti hanno voluto renderle omaggio pubblicando i consueti messaggi di cordoglio a ridosso dei suoi ultimi interventi.

Parallelamente, negli Stati Uniti, appena arrivata la notizia, milioni di fan di Madonna sono andati nel panico. Fortunatamente si è trattato solo di un errore e così, i fan di Lady Ciccone, hanno potuto tirare un sospiro di sollievo. (fonte DAILY MAIL)