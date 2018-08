ROMA – Da qualche giorno girano delle mail, firmate Poste Italiane ma che di Poste non sono e probabilmente nascondono l’ennesima truffa online ai danni dei cybernauti [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]. Nelle mail ci sono messaggi allarmanti e l’invito a cliccare su un link per entrare in un conto di Poste…solo che questi messaggi sono arrivati anche a chi il Bancoposta non ce l’ha.

State attenti, non cliccateci perché forse sono solo persone che cercano di ottenere i vostri dati per poi svuotarvi il conto. Noi non abbiamo cliccato per cui non sappiamo cosa succede cliccando al link.

Eccone due esemp

Gentile Cliente

Dobbiamo depositare sul tuo conto l’importo di 150,00 Euro. A causa del fatto che i tuoi dati bancari non sono corretti, non possiamo effettuare il deposito.

Aggiorna i tuoi dati bancari in modo che possiamo depositare l’importo sul tuo conto, altrimenti dovremo restituire l’importo. Per aggiornare i tuoi dati bancari, fai clic sul link in questa email. Accedi al sito di Poste.

Accedi al sito di Poste

Una volta completata la procedura di verifica, possiamo trasferire i tuoi soldi nelle prossime 24 ore.

Cordiali Saluti

Gentile Cliente,

in data 13/08/2018 alle ore 09:18:55 è stata fornita l’autorizzazione ad accedere al sito: Agenzia delle Entrate.

Se non sei stato tu a richiedere l’accesso, devi accedere al area personale dal seguente link e completare il modulo di identificazione per confermare la tua identità, altrimenti il tuo conto verrà bloccato entro 5 giorni lavorativi.

Accedi al sito di Poste

Riepilogo dei dati di accesso:

Browser o Dispositivo: CHROME su WINDOWS7

Indirizo IP: 185.166.20.108