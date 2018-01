ROMA – Il giornalista Marco Travaglio, direttore del Fatto quotidiano, è stato condannato per diffamazione e al pagamento di un risarcimento da 150mila euro. L’articolo che ha portato alla condanna del giornalista riguardava tre magistrati siciliani che hanno lavorato nell’inchiesta in cui gli imputati del processo sulla latitanza di Bernardo Provenzano sono stati assolti. A rendere nota la condanna inflitta a Travaglio è Carlo Arnulfo, avvocato dei magistrati mario Fontana, Wilma Mazzara e Annalisa Tesoriere.

Il sito TgCom 24 scrive che il tribunale di Roma ha riconosciuto la colpevolezza di Travaglio per l’articolo pubblicato il 16 ottobre 2016 e ora dovrà pagare un risarcimento da 150mila euro, “una cifra mai vista”, come commentato dall’avvocato Arnulfo:

“I tre magistrati formavano il collegio – IV Sezione Penale – che giudicò gli ex ufficiali dei carabinieri Mario Mori e Mauro Obinu, accusati di favoreggiamento alla mafia nella persona del superboss e che vennero assolti. Nell’articolo del 16 ottobre 2016 Travaglio scrisse tra l’altro “ora abbiamo anche la ‘cluster sentenza’ che non si limita a incenerire le accuse del processo in cui è stata emessa ma, già che c’è, si porta avanti e fulmina anche altri processi, possibilmente scomodi per il potere”. Travaglio si riferiva al processo sulla presunta trattativa Stato-mafia, attualmente ancora in corso a Palermo, che sarebbe stato condizionato da quella sentenza”.