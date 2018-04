ROMA – “Il mio Tg1 si aprirà ogni giorno con una rubrica fissa dedicata a un protagonista delle trattative Stato-mafia o della corruzione nazionale”. Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano, con un editoriale ironico ma non troppo, risponde a un articolo del Giornale.

Travaglio ha risposto così al Giornale per la notizia in merito alla sua possibile direzione del TG1. Il direttore del Fatto ha ripercorso i suoi molteplici scontri con Silvio Berlusconi e il centrosinistra per ironizzare su come si aspettasse riconoscimenti in Rai dopo aver attaccato il leader del centrodestra o esponenti di Ulivo e Pd.

Travaglio riporta come “il sempre autorevole Giornale di Sallusti”, ironico, ha scritto che “l’ala moderata e governista, al contrario, avrebbe opzionato Gianluigi Nuzzi ed Enrico Mentana, visti più volte ai summit organizzati a Ivrea da Davide Casaleggio”, a cui aggiunge come “dove, aggiungo io, quest’anno non ero invitato, dunque devo essere caduto un po’ in disgrazia, almeno nell’Eporediese”.

Marco Travaglio anticipa quindi un suo ironico piano editoriale per rilanciare il Tg1: