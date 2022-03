Maria Luisa Agnese chi è, età, dove e quando è nata, marito, figli, vita privata, Instagram. Una delle più famose giornaliste italiane, legata da anni alla famiglia del Corriere della Sera. Andiamo a conoscere meglio la sua vita privata.

Dove e quando è nata, età, titolo di studio, la biografia di Maria Luisa Agnese

Maria Luisa Agnese è nata a Genova nel 1947. Allo stato attuale ha dunque 74 o 75 anni. Non conosciamo la sua data di nascita esatta, per cui non possiamo nemmeno risalire al suo segno zodiacale.

Ex direttore del Magazine (2004-2007), ha diretto anche Sette (1998-2004) e Specchio della Stampa (1996-1998). Padre amministratore delgato dell’Italsider, dopo la laurea in Filosofia ha frequentato un corso di giornalismo. Sei mesi dopo era a Panorama, dove è rimasta dal 1972 al 1989, poi all’Europeo e di nuovo a Panorama.

Marito Francesco Padrini, figli, Instagram, la vita privata di Maria Luisa Agnese

Suo marito è Francesco Padrini, scomparso nel 2020. Era una figura di spicco nel panorama della psicoterapia, noto soprattutto per il suo approccio all’insegna della bioenergetica. Psicologo, psicoterapeuta e sessuologo, è stato insieme alla moglie per oltre 40 anni. I due non hanno mai avuto figli, come da lei stessa raccontato.

Maria Luisa ha la passione per lo yoga, il pilates e la danza classica. Il suo account ufficiale su Instagram.