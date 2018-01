ROMA – Il radicale Silvio Viale pubblica una storica foto di Marina Ripa di Meana nuda con la scritta: “L’unica pelliccia che non mi vergogno di indossare”. E Facebook gli blocca l’account.

Viale, ginecologo, ex consigliere comunale di Torino e già presidente del comitato nazionale dei Radicali, aveva scritto nel post: “L’avevo incontrata quando Carlo Ripa di Meana era portavoce dei Verdi all’assemblea di Forte dei Marmi. Ricordo una sera alla Capannina. All’improvviso lei si alza e, agitando un foulard sopra la testa, inizia a danzare, trascinando l’intera sala e vincendo ogni ritrosia mia e di tutti i presenti. Era il ’95. Più volte mi sono trovato a difendere i suoi eccessi non convenzionali da moralisti senza scrupoli e senza morale di ogni tendenza. Spero che se ne sia andata lievemente e dolcemente come desiderava”.

