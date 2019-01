ROMA – Jack Dorsey, Ceo di Twitter, in un’intervista a Rolling Stone ha raccontato che Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook, preparò per cena una capra che aveva ucciso lui stesso con un coltello e una pistola laser stordente, forse un taser.

Dorsey ha rivelato i dettagli della cena quando gli è stato chiesto quale fosse “l’incontro più memorabile” con il Ceo di Facebook:”Beh c’è stato un anno in cui Mark mangiava solo quello che uccideva lui stesso. Preparò per la nostra cena una capra. Una capra che aveva ucciso lui”.”L’ha stordita prima con una pistola laser e poi finita con il coltello. In seguito, l’hanno mandata dal macellaio”.”Evidentemente a Palo Alto hanno una legge per cui puoi tenere fino a 6 animali vivi in una proprietà, e così lui aveva sei capre. Gli ho chiesto:”Stiamo per mangiare una capra uccisa da te?”, e lui ha risposto: “Yeah” “Hai mangiato capra prima d’ora?”, “Sì, l’adoro”.

“Cos’altro c’è da mangiare?”, “Insalata”, “Ma dov’è la capra?”, Mark ha risposto: “È nel forno.” “Abbiamo aspettato circa 30 minuti, poi ha annunciato: “Dovrebbe essere cotta”.

Doorsey racconta ancora: “Siamo andati nella sala da pranzo e ha messo la capra sul tavolo. Era ancora fredda. E’ stato un momento memorabile. Non so se la capra sia tornata nel forno, io ho mangiato la mia insalata”.

Al giornalista Dorsey ha poi detto: “Non so cosa ci vuole fare con questa cosa che le ho raccontato, spero non il titolo dell’articolo. La vendetta è un piatto che va servito caldo. O freddo”.

Probabilmente Dorsey si riferiva alla sfida di Zuckerberg del 2011 – cosa che fa annualmente – in cui aveva deciso di mangiare solo animali uccisi da lui nel tentativo di saperne di più da dove provenisse il suo cibo. “Finora, è stata un’esperienza positiva. Sto mangiando alimenti più sani, ho imparato molto sull’agricoltura sostenibile e l’allevamento di animali” disse all’epoca Zuckerberg a Fortune.