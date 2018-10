LONDRA – Marzia Bisognin, in arte CutePie Marzia, ha detto addio a YouTube. La giovane veneta di Arzignano (Vicenza), 26 anni, era diventata famosa sulla piattaforma al punto da essere una degli youtuber più seguiti al mondo.

Sul suo canale YT si occupava soprattutto di moda e bellezza ed aveva collezionato 7,5 milioni di iscritti, mentre su Instagram aveva 5,4 milioni di follower e su Twitter quasi 4 milioni.

Marzia ha deciso di lasciare YouTube e ovviamente l’ha fatto con un video postato online: “È arrivato il momento di provare qualcosa di nuovo nella mia vita”, spiega nel filmato in inglese, sua lingua di adozione dopo i trasferimenti prima in Svezia e poi in Gran Bretagna, dove vive oggi a Brighton insieme al fidanzato Felix Arvid Ulf Kjellberg, in arte PweDiePie, youtuber storico anche lui.

“Questo può sembrare improvviso alla maggior parte di voi ma è qualcosa che so da molto tempo. Soprattutto quest’anno ho fatto fatica a trovare una ragione per continuare”, ha spiegato Marzia, che ha anche cancellato dal suo canale tutti i video che aveva caricato fin dall’esordio nel 2012, lasciandone solo sei.

“Spero che la mia decisione non faccia pensare che sono stanca di tutto ciò. Non si tratta di questo”, chiarisce Marzia, aggiungendo di aver “bisogno di trovare la mia strada perché per molto tempo mi sono sentita come se stessi seguendo quella di qualcun altro, e penso che sia giunto il momento di darmi una possibilità con qualcos’altro”. Tra i commenti addolorati dei fan di Marzia c’è anche quello di PewDiePie: “Sono molto orgoglioso di questo grande passo di Marzia: ha seguito il suo cuore”, ha scritto lui, che resta su YouTube.