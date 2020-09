#MemorArte Fest 2020, il primo Festival Internazionale Digitale della Memoria dedicato alle vittime del conflitto armato in Colombia

Dal 14 settembre al 31 ottobre si svolgerà in Italia El MemorArte Fest, il primo festival internazionale digitale della Memoria.

MemorArte Fest è dedicato alle vittime del conflitto armato in Colombia e vuole essere un riconoscimento alle voci e ai testimonianze del conflitto attraverso l’arte.

Con l’apporto di esponenti riconosciuti in contesti artistici, culturali, intellettuali, accademici colombiani ed internazionali, grazie all’aiuto di numerosi artisti giovani e collettivi culturali, El MemorArte Fest vuole costruire una nuova narrativa collettiva sul conflitto armato e sull’impatto che questo ha nella società.

L’obiettivo è di rivendicare in chiave artistica il valore e il riconoscimento della Verità e raccontare l’esperienza delle vittime per mantenere VIVA la Memoria Storica.

El MemorArte Fest, 40 giorni di programmazione

I 40 giorni di programmazione prevedono seminari interattivi su Internet. conversazioni, concerti, interviste, cine forum, omaggi speciali, presentazioni di storie di resilienza e di resistenza culturale.

La programmazione prevede inoltre esperienze di arte e di cinema comunitario e laboratori di formazione da realizzare e trasmettere sulle piattaforme digitali e sulle reti sociali della Commissione della Verità e del festival.

Quanto realizzato verrà diffuso all’interno degli altri 23 nodi delle organizzazioni che appoggiano la Commissione della Verità in Italia e all’estero.

Ad organizzare El MemorArte Fest è il Nodo Italiano che appoggia la Commissione della Verità e l’Associazione di Promozione Sociale MIGRAS con sede in Roma in collaborazione con la rete delle persone e le organizzazioni che sostengono i principi e gli obiettivi della CEV.

Chi parteciperà a El MemorArte Fest

Il festival si aprirà con l’audio de El Requiem di Verdi cantato da Alejandro Escobar, con le foto di Fabio Cuttica e del pianista italiano Luca Ruggero Jacovella che eseguirà il brano “Yo Vengo a ofrecer mi Corazon” del cantautore argentino Fito Paez.

Tra gli altri si esibirà la pianista Teresita Gomez, ci sarà un omaggio a Gabriel Garcia Marquez realizzato da Lisandro Duque e Jaime Abello Banfi.

Verrà inoltre trasmesso il documentario “Chocolate de paz” realizzato da Gwen Burnyeat che racconta l’esperienza di resistenza della Comunità di Pace di San José de Apartadò.

La comunità produce ciocolato biologico e con molta fatica ha resistito, in questi anni, alla violenza del conflitto.

Ci sarà inoltre il concerto di Plu con Pla, uno dei gruppi più riconosciuti nella musica afrodiscendente del Pacifico colombiano.

Per vedere il festival clicca su memorartefest.com. Clicca qui per la pagina Facebook, qui per la pagina Instagram.

Contatti

Ufficio stampa ufficiostampa@memorartefest.com

Comitato Organizzatore info@memorartefest.com

Nodo Italia Comisión de la verdad CEV italia.cev@gmail.com

Associazione di Promozione Sociale Migras info@migras.org

Per maggiori informazioni

www.memorartefest.com www.comisiondelaverdad.co

@memorartefest #memorartefest