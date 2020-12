Il menù di Natale di Buonissimo.it su Pinterest: 7 portate spiegate in un video passo dopo passo

Italiaonline, la più grande internet company italiana, attraverso il suo sito dedicato al mondo del food, Buonissimo.it, inaugura la partnership con Pinterest per la produzione di contenuti video inediti, nell’ambito dell’Original Content Program.

Natale 2020: il menù di Buonissimo.it su Pinterest

Per questo Natale 2020, sulla sua bacheca Pinterest dedicata alle festività natalizie, Buonissimo.it propone un menù completo, dall’aperitivo al dolce. 7 gustosi piatti da portare in tavola per festeggiare l’attesissimo evento. Per ogni ricetta, sia in versione tradizionale che nella variante vegana, un impiattamento d’effetto. Spiegato in video “passo dopo passo”, come nello stile di Buonissimo e Pinterest.

Buonissimo è da oltre 20 anni uno dei principali siti del segmento Food&Cooking in Italia. Un punto di riferimento per chi ama mangiare bene e cimentarsi in cucina con passione e semplicità. Basti pensare che è stabilmente nella Top 10 dei food portal italiani, con circa 2.2 milioni di utenti unici mensili e più di 1 milione di utenti Pinterest. Utenti che ogni mese visualizzano i suoi contenuti o interagiscono con la pagina.

L’impegno di Italiaonline nel food

“Il food è un prodotto molto visivo, esperienziale e social per cui l’abbinamento tra Buonissimo e Pinterest ci è sembrato molto naturale. In un momento così delicato e importante, abbiamo scelto di restare vicini agli italiani. Cucinando, idealmente, con loro. Le videoricette che abbiamo co-creato per l’Original Content Program di Pinterest, infatti, si basano su quello che gli Italiani stanno cercando e salvando all’interno delle proprie bacheche Pinterest. E che ogni giorno trovano e leggono sul nostro Buonissimo.it”. Lo afferma Barbara Del Pio, Responsabile Contenuti Italiaonline.

“Il Food è una delle industry più rilevanti e strategiche sul digitale e con il nostro Buonissimo vogliamo essere sempre di più un partner di riferimento per i grandi brand, per la grande distribuzione organizzata e per tutto il mondo dei consorzi che promuovono e tutelano l’enorme patrimonio di prodotti tipici eno-gastronomici del nostro Paese”.

Su Buonissimo.it oltre 10.000 ricette

Su Buonissimo.it ci sono oltre 10.000 ricette, facili e veloci, spiegate «step by step», dettagliate e illustrate con cura: antipasti, primi, secondi, dolci, salse e sughi. Ma anche piatti unici, rivisitazioni, cucina regionale e internazionale.

Nella sezione Magazine tanti approfondimenti per conoscere il lato buono e salutare di ciò che portiamo in tavola, i consigli per imparare le tecniche di preparazione dei piatti, gli utensili più utili e innovativi, i suggerimenti per conoscere i vini e abbinarli correttamente ai piatti. E, naturalmente, le Videoricette, ideali per chi ha poco tempo e non si stacca dallo smartphone neanche davanti ai fornelli. (Fonte Italiaonline, Buonissimo.it)