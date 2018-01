CATANIA – Insulti e minacce hanno travolto sui social network il sito Meridionews dopo la pubblicazione di un articolo su alcuni cantanti neomelodici etnei e i rapporti con gli ambienti vicini alla malavita. Un’aggressione online che non è passata inosservata e Fnsi e Assostampa Sicilia hanno espresso tutta la loro solidarietà ai colleghi.

Fnsi e Assostampa Sicilia si sono dichiarati al fianco dei colleghi dopo la vicenda delle minacce e degli insulti per un articolo sui legami tra gli artisti neomelodici e gli ambienti vicini alla mafia pubblicato da Meridionews:

Il segretario generale e il presidente della Fnsi, Raffaele Lorusso e Giuseppe Giulietti, e il segretario dell’Assostampa Sicilia, Alberto Cicero, hanno aggiunto:

“Due cantanti citati nel reportage non hanno apprezzato i riferimenti ai rispettivi parenti, due noti boss mafiosi, e hanno reagito iniziando a insultare e minacciare i colleghi su Facebook. Messaggi che sono già stati segnalati alla polizia postale di Catania. Chiediamo alle forze dell’ordine di intervenire il prima possibile per valutare eventuali reati commessi ai danni dei giornalisti di “MeridioNews” e alle istituzioni di fare in modo che ai giornalisti, a Catania e ovunque, sia liberamente consentito di svolgere il proprio lavoro in sicurezza”.