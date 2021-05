Messaggi vocali su WhatsApp puoi ascoltarli prima di inviarli: era ora, oggi puoi solo cestinarli

Ascoltare i messaggi vocali WhatsApp prima di inviarli, quindi sentire quanto si è detto e decidere se mandarlo oppure cancellarlo e farne uno nuovo. Una novità non da poco per tutti gli utenti WhatsApp, ed era anche ora visto che oggi i messaggi vocali vengono inviati senza la possibilità di ascoltarli prima.

Ascoltare i messaggi vocali su WhatsApp

WhatsApp infatti sta lavorando per portare su iPhone la possibilità di ascoltare un messaggio audio prima di inviarlo. La funzionalità è stata scoperta dal sito WABetaInfo, che ha individuato il codice in una versione dell’app ancora non disponibile agli utenti finali e nemmeno ai beta tester. Secondo la fonte, la piattaforma introdurrà un pulsante Review al fianco del messaggio vocale, così da controllarlo, se si vuole, prima di spedirlo al destinatario.

I messaggi vocali WhatsApp oggi

Ad oggi è possibile solo annullare l’invio, se la persona dall’altra parte non ha ancora aperto il file, come accade anche per testi, foto e video. L’aggiornamento, il cui lancio non è attualmente previsto, riguarda la versione per iPhone. Anche se non è detto che alla disponibilità non arrivi al pari su Android. Come sottolinea WABetaInfo, è già possibile ascoltare l’audio prima di inviarlo, anche se l’operazione è un po’ complicata. Si può, ad esempio, aprire un’altra app durante la registrazione, senza fermarla, e poi tornare indietro su WhatsApp. A quel punto, si vedrà la barra con il tasto Play, Elimina o Invio. Gli sviluppatori non faranno altro che aggiungere tale funzione di default, dopo la registrazione.

Molti utenti hanno sperato in un’opzione simile, che consente di evitare problemi a seguito dell’invio di un messaggio vocale. WhatsApp sta inoltre lavorando alla modifica della durata dei messaggi effimeri, da limitare anche a 24 ore. Questi comprenderanno testi e contenuti multimediali che, anche se scaricati sul telefono, spariranno se non copiati o spostati altrove.