Michele Serra, età, moglie Giovanna Zucconi, figli, dove vive, in quale giornale lavora, Facebook, vita privata. Serra è un famoso giornalista italiano. Grazie alla sua vena satirica, fa anche l’umorista, lo scrittore e l’autore televisivo.

Dove e quando è nato, età, altezza, biografia di Michele Serra

Michele Serra è nato a Roma il 10 luglio 1954. E’ dunque del segno zodiacale del Cancro e attualmente ha 66 anni di età. Non si hanno invece notizie circa la sua altezza.

Serra nasce da madre nizzarda di origini siciliane e trentine e padre di origini sarde e piemontesi. Cresce a Milano, dove s’era trasferito in pianta stabile al seguito dei genitori nel 1959. Consegue la maturità classica presso il liceo Manzoni e, una volta interrotto gli studi al terzo anno di Lettere moderne alla Statale, inizia nel 1975 a lavorare per l’Unità.

Dapprima lavora come semplice dimafonista (tecnico del giornale addetto alla trascrizione del pezzo che i collaboratori esterni hanno registrato al centralino) e poi come redattore ed inviato sportivo. Solo più in avanti si occuperà anche di spettacoli.

Moglie Giovanna Zucconi e no figli, dove vive e Facebook: la vita privata di Michele Serra

Michele Serra è sposato con Giovanna Zucconi. Lei è una giornalista, imprenditrice e autrice di programmi culturali per la radio e la televisione. Ha ideato e diretto Effe. Non è parente di Vittorio Zucconi (come qualcuno potrebbe pensare dal cognome).

Michele e Giovanna vivono tra Milano e l’Appennino di Piacenza, dove hanno un’azienda agricola.

L’Amaca è una pagina Facebook molto seguita. Prende il nome dalla celebre rubrica che Serra cura da anni per Repubblica.

Per quale giornale lavora Michele Serra? Lascia Repubblica, anzi no

Michele Serra lavora per Repubblica, L’Espresso e Il Venerdì (tutti del gruppo Gedi). Per il primo cura la rubrica L’Amaca, per il secondo fa Satira Preventiva, per il terzo si occupa della posta.

Nel 2020 si era sparsa la voce che Michele Serra lasciasse Repubblica, in rotta con il cambio di editore che aveva portato al licenziamento del direttore Carlo Verdelli, a favore di Maurizio Molinari.

Successivamente, fu lo stesso Serra a raccontare di aver preferito restare nel giornale che considera “casa sua”.