Ministero della Difesa, il sindacato dei lavoratori civili apre lo sportello social

ROMA – A partire da venerdì 26 gennaio 2018 è online lo sportello social di FLP Difesa, la Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche, sulla rete sociale di Facebook. Una scelta innovativa e lungimirante presa dal coordinatore generale del sindacato Giancarlo Pittelli.

L’ obiettivo dello sportello Facebook della FLP Difesa é quello di interagire in real time con i lavoratori civili del Ministero Difesa, attraverso post e link diretti al sito web ma anche di creare un contenitore di idee, di suggerimenti e di proposte, utili per definire meglio la piattaforma sindacale, per renderla il più possibile condivisa al fine di una più efficace rappresentazione delle istanze della categoria e per disporre di un utile strumento per le “battaglie” che saremo chiamati certamente a fare nei prossimi mesi per dare qualità, spessore e prospettive alla presenza civile nel Ministero Difesa.

E’ prerogativa di FLP Difesa entrare in contatto diretto con gli utenti in rete proprio per coglierne ogni esigenza, richiesta, necessità.

Gli aggiornamenti della pagina Facebook saranno coordinati direttamente dalla segreteria nazionale di FLP Difesa e costantemente programmati sotto forma di “news”.

Una scelta fatta perché è inevitabile la “traslazione” di strategie comunicative da un modo tradizionale ad uno più attuale e diretto attraverso la rete, con l’idea e’ quella di sviluppare una successiva community formata dagli utenti che seguiranno le attività social del sindacato.

La FLP Difesa è una organizzazione sindacale abbastanza giovane, nata nel 1999 per dare rappresentanza alle lavoratrici e ai lavoratori di tutti i comparti del “pubblico impiego” nel contesto dei processi di ristrutturazione e di cambiamento molto profondi, spesso purtroppo anche peggiorativi, che stanno interessando le Pubbliche Amministrazioni da oltre un ventennio, e che sono stati attuati nel corso degli anni attraverso diverse le cosiddette “riforme” (Bassanini, Brunetta e Madia).

La nascita di questo nuovo soggetto sindacale è stata seguita da subito con interesse dai lavoratori ed è stata accompagnata da un significativo consenso. Prova ne sia che la FLP è diventata in pochissimi anni organizzazione sindacale rappresentativa e firmataria dei CCNL nei tre comparti centrali, cioè Ministeri, Presidenza del Consiglio e Agenzie Fiscali.

FLP Difesa diventa così la prima realtà sindacale ad interagire sui social, per fornire a tutti gli utenti della Difesa informazioni fondamentali, news, accordi, leggi e tanto altro.

Per seguire la pagina ufficiale della FLP Difesa basta andare all’indirizzo internet www.facebook.com/flps indacato.