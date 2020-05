ROMA – Sono numerose oggi le aziende alla ricerca di servizi di traduzione di qualità. Del resto oggi numerose aziende, anche di piccole e medie dimensioni, si rivolgono a vari mercati, non necessariamente vicini al Paese in cui risiedono.

Per questo avere a disposizione un’agenzia che offre non solo traduzioni, ma anche servizi di transcreation, è oggi fondamentale. Cerchiamo di capire cosa si intende con il termine transcreation, per meglio comprendere quanto sia importante per le aziende oggi.

Localizzare i contenuti di un brand.

Tradurre un testo non è semplicemente un’attività letterale, soprattutto quando il testo riguarda la trasmissione di un messaggio che ha agganci alla cultura di un luogo.

I servizi di transcreation riguardano proprio questo, ossia la trasposizione in un’altra lingua di un testo, avendo cura di mantenere il messaggio che esso contiene, considerando la cultura, lo stile di vita, i valori di un luogo.

Transcreation è un termine che nasce dall’unione tra traduzione e creation: tradurre creando un nuovo significato, ancorato alla cultura del luogo in cui il messaggio sarà diffuso.

Questo tipo di traduzione è importante soprattutto per quanto riguarda il mondo del marketing. Questo perché i messaggi utilizzati nelle campagne pubblicitarie sono particolarmente pregni di significati, che non devono essere persi nella trasposizione in un’altra lingua.

Le caratteristiche di un testo di transcreation.

Quando si traduce un testo in un’altra lingue solitamente si cerca di attenersi quanto più possibile al testo stesso, partendo dalle parole utilizzate e cercando di utilizzarle anche nella traduzione.

La transcreation invece esula dal testo di partenza, utilizzando le necessità e gli scopi del cliente per dare vita a un testondiverso da quello originale, non solo perché è in un’altra lingua, ma a volte anche per i contenuti che contiene e a cui rimanda. Tradurre in un’altra lingua un messaggio forte, che contiene rimandi di vario genere e spesso strettamente correlati alla cultura di partenza, può non essere una cosa facile.

Anzi, spesso la mera traduzione non porterebbe ai risultati sperati: un’immagine che può essere evocativa per una

famiglia tedesca, potrebbe non esserlo per una famiglia spagnola e risultare addirittura offensiva per una famiglia giapponese.

Dove si usa la transcreation.

In linea di massima si può utilizzare la traduzione creativa in qualsiasi tipologia di testo. Di certo però può non essere la soluzione giusta quando si tratta di tradurre i contenuti di un sito web o testi di una certa lunghezza.

Ad esempio nel caso di schede prodotto o comunicati stampa. Invece diviene fondamentale per uno slogan, per un testo pubblicitario o per i titoli di un opuscolo. Laddove il testo è particolarmente denso di significati, la traduzione creativa permette di mantenerli, modificando a volte il senso di una frase o di uno slogan.

Questo per non perdere tutti i livelli di significato racchiusi all’interno di tali frasi. È ovvio che per tradurre in modo creativo è necessario utilizzare i servizi di aziende dedite a questo tipo di attività, in grado di fornire il personale più adatto in queste situazioni.