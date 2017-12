ROMA – Neppure il tempo di digerire la drammatica notizia, che su Wikipedia la davano già per morta. Non c’è pace per Nadia Toffa, la giornalista delle Iene ricoverata in gravi condizioni a Trieste, a seguito di un malore avuto nella sua stanza d’albergo.

Il vile scherzo è stato immediatamente notato e corretto dagli amministratori della popolare enciclopedia online. Resta il fatto che qualcuno, nelle concitate ore di apprensione per le sorti della giornalista, ha pensato di scherzare sulla sua pelle.

Restano intanto critiche le condizioni di Nadia Toffa. Un primo bollettino messico, emesso dalla direzione sanitaria dell’ospedale Cattinara specifica che “la prognosi è riservata per patologia cerebrale in fase di definizione”. Dunque, si rende noto che “è in programma il suo trasferimento nel corso della serata-notte al San Raffaele di Milano con elisoccorso”.

Di seguito lo screenshot della pagina Wikipedia hackerata, prima del suo ripristino.