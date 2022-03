Netflix UK e Usa aumenterà i prezzi di tutti i pacchetti di abbonamento. Ad annunciarlo è la stessa azienda di streaming digitale. Secondo quanto riferisce il Sun, i prezzi del piano base e standard aumenteranno di £ 1 al mese, costeranno rispettivamente a £ 6,99 e £ 10,99. Ai clienti verrà addebitato un supplemento di £ 2 per il pacchetto premium, che ora costerà £ 15,99. L’aumento di prezzo sarà immediatamente applicato ai nuovi clienti. I clienti abbonati in precedenza verranno informati delle modifiche almeno 30 giorni prima dell’addebito.

La spiegazione di Netflix sull’aumento dei prezzi

Netflix ha affermato che l’aumento consentirà di “continuare a investire nelle migliori produzioni britanniche” e “offrire un’ampia varietà di show e film di qualità”. Un portavoce di Netflix ha dichiarato: “I prezzi aggiornati riflettono l’investimento che abbiamo fatto nel servizio e catalogo e permetteranno di continuare a realizzare le serie tv, i documentari e i film che piacciono ai nostri utenti nonché a investire nel talento e nel settore creativo.

“Offriamo una gamma di pacchetti così che i clienti possano scegliere il prezzo che per loro funziona meglio”. In Italia, per ora non si parla di aumenti ma dopo i rincari negli USA e in Gran Bretagna forse si tratta solo di tempo.