Netflix perde 200.000 abbonati abbonati: addio agli account condivisi?

Per la prima volta in dieci anni a causa della la crescente concorrenza, nei primi tre mesi dell’anno, Netflix ha perso 200.000 abbonati ed è probabile un giro di vite sugli account condivisi. La piattaforma di streaming ha avuto un riscontro negativo dopo aver aumentato il prezzo degli abbonamenti in alcuni paesi e messo uno stop alla Russia.

Secondo quanto riferisce la BBC, Netflix ha avvertito gli azionisti che nel trimestre in corso prevede di perdere altri 2 milioni di abbonati. “La crescita dei ricavi è notevolmente rallentata”, ha detto l’azienda agli azionisti dopo aver pubblicato i risultati del primo trimestre. La nostra penetrazione relativamente alta delle famiglie – se si include il gran numero di quelle che condividono gli account – combinata con la concorrenza, sta soffiando venti contrari sulla crescita dei ricavi”.

Netflix e gli account condivisi

Il gigante dello streaming stima che oltre 100 milioni di famiglie guardino il servizio gratuitamente utilizzando password condivise. Reed Hastings, amministratore delegato di Netflix, in precedenza aveva descritto la condivisione delle password come “qualcosa con cui imparare a convivere”, aggiungendo che gran parte è “legittima” tra i familiari. La società ha inoltre affermato che la condivisione dell’account ha probabilmente alimentato la crescita convincendo più persone a utilizzare Netflix.

Hastings ha affermato che in alcuni paesi ora è difficile attirare nuovi abbonati. L’azienda ha affermato che i piani di pagamento che sta testando per frenare la condivisione delle password in America Latina potrebbero essere avviati anche in altri paesi. Dal mese scorso, i titolari di account in Cile, Costa Rica e Perù devono pagare per aggiungere dei profili utente per persone al di fuori della loro famiglia (l’azienda attualmente consente alle persone che vivono insieme di condividere il proprio account Netflix).

I costi di Netflix

Gli utenti possono aggiungere fino a due profili extra pagando $ 2- $ 3 al mese ciascuno, oltre alla tariffa normale. Dominic Sunnebo, analista della società di ricerca Kantar, ha avvertito che il piano potrebbe rivelarsi un boomerang in un momento in cui i consumatori cercando dei modi per risparmiare denaro. “Se la modalità per contrastare la condivisione delle password è troppo veloce e aggressivo, rischia anche di alienarsi un potenziale pubblico futuro: molti abbonati che condividono le password al di fuori della famiglia non sono consapevoli di violare i termini del loro abbonamento”.

Netflix ha affermato che lo stop alla Russia a marzo, in risposta alla guerra in Ucraina, è costato un’emorragia di 700.000 abbonati. E a gennaio, dopo aver aumentato i prezzi, 600.000 persone hanno smesso di utilizzare il servizio negli Stati Uniti e in Canada. La società ha aumentato i prezzi in tutti i tipi di abbonamento negli Stati Uniti, con un piano di base che passa da $ 9 a $ 10 al mese e uno standard da $ 14 a $ 15,50. Nel Regno Unito, i piani base e standard sono entrambi aumentati di £ 1 al mese, rispettivamente sono arrivati a £ 6,99 e £ 10,99.

Netflix ha affermato che l’aumento dei prezzi avrebbe fruttato più soldi per la società, nonostante le cancellazioni degli abbonamenti. Ma gli analisti affermano che l’aumento del costo dei servizi di streaming sta diventando faticoso per le famiglie già provate dall’aumento del costo della vita.