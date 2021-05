Noelia Novillo voce tv: E’ morto Shakespeare, secondo me il più grande. Sublime il secondo me (Foto da video)

Noelia Novillo, una voce dalla tv, la sua annuncia accorata e dispiaciuta: “E’ morto William Shakespeare, uno dei più grandi scrittori, secondo me il più grande”. C’è del sublime in quel “secondo me“, c’è il virtuosismo della bugia.

Noelia Novillo, voce annunciante dalla tv, è voce ignorante e non solo frettolosa. Non è gaffe o lapsus quella di annunciare la morte del drammaturgo avvenuta tre secoli e mezzo fa quando a morire ai giorni nostri è stato un omonimo.

L’ignoranza in tv di Noelia Novillo

Non è attimo di confusione mescolare, sovrapporre, confondere il William Shakespeare di ottanta e passa anni passato di recente alla cronaca per essere stato il primo vaccinato in Gran Bretagna con il William Shakespeare di Amleto o Re Lear che oggi avrebbe circa 400 anni.

E’ ignoranza, schietta e crassa ignoranza. Pure condita da furbacchioneria para informativa: Noelia Novillo conduttrice tv non manca di ricordare nell’annuncio dolente che il defunto era stato vaccinato con AstraZeneca.

Noelia Novillo e Shakespeare, averne mai letto una riga…

Ma l’acme della professionalità, anzi il sublime di Noelia Novillo sta in quelle sue parole “secondo me il più grande”. Poche parole in cui la conduttrice tv garantisce di aver letto, valutato, compreso, vagliato i testi dell’autore vissuto nel Seicento e da lei annunciato per morto l’altro ieri.

Non ne ha mai letto in vita sua una riga di Shakespeare Noelia Novillo, ha però nella sua vita orecchiato un rumore fatto di sillabe che talvolta ricorre e con spudorata prontezza mentre annuncia la morte di questo Shakespeare si qualifica come competente e addirittura amante dei testi mai letti.

Virtuosismo della bugia in scena e palcoscenico televisivo. Noelia Novillo, Canal 26 Argentina. Non però un frutto esotico e distante della fast-information, di Noleia Novillo che parlano di cose a loro ignote ce n’è nelle tv italiane quante se ne vuole.