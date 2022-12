Now per me è un incubo, forse dipende dalla mia età avanzata ma credo che anche a Sky abbiano un problema.

A meno che non faccia parte di una deliberata politica di marketing, concetto che ho sempre considerato con grande sospetto.

Mi sono abbonato in agosto. Solo 9 euro, era allettante. Poi scoprivi che non era così perché se volevi vedere un film o una corsa d’auto c’erano extra da pagare.

Nessun dramma anche se non avevo capito bene. Vedere le gare sportive di ogni tipo mi fa da sonnifero fin dai tempi della tv mono canale in bianco e nero. Ma non avevo capito bene prima di accettare.

Colpa mia o della comunicazione reticente? Vedremo cosa dirà la autorità competente.

All’inizio un solo intoppo. Ogni volta che ritornavo col computer su Now, mi veniva imposto di scaricare la App e non so cos’altro.

Dopo una serie di tentativi, ci riuscivo. Così ho visto l’ultima serie di House of the Dragon e anche Mr. Selfridge e i Borgia.

Dato che non guardo mai ma proprio mai la tv e trovo i film moderni poco comprensibili a causa di una sintassi esageratamente contorta e complessa come gli articoli dei giornali, e ho un centinaio di dvd vecchi ancora da smaltire, per tutto ciò è passato un po’ di tempo.

Un giorno decido di vedere una serie su Now, quella su Caterina di Russia con Helen Mirren.

Ho provato e riprovato su ben tre computer e l’iPhone. Niente da fare. Non mi faceva entrare. Alla fine ho pensato che ci volesse, come dicono quelli del marketing, un upgrading del mio abbonamento ma nessuno me lo ha chiesto.

Oppure, mi sono detto, era la vecchiaia che aggravava una congenita scarsa manualità .

Alla fine ho rinunciato e mi sono accontentato di Netflix. Semplice da entrarci, senza tante complicazioni una tecnologia perfetta.

Ne so comunque abbastanza di Caterina e del cavallo, del nobile suo amante che la liberò strozzandole il marito e di Potemkin.

Così sono stato costetto ad annullare l’abbonamento.